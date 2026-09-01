Nel post partita del match si Coppa Italia valido per gli ottavi di finale, il tecnico del Torino Ignazio Abate ha parlato ai microfoni di Mediaset. A seguire le sue parole: "Non ho rivisto il rigore. Sinceramente mi sembrava molto simile al rigore di Vlašić contro contro il Milan, dove non ci hanno fischiato rigore contro. Quindi per me sinceramente è calcio di rigore, però se la linea è questa è giusto non averci assegnato il calcio di rigore".

Avete sofferto troppo, avete concesso troppo, il Monza ha meritato di vincere. Questa è la sensazione che abbiamo avuto tutti dagli spalti. Lei che ne pensa? "Sono d'accordo, sono d'accordo. E sinceramente siamo partiti anche bene nei primi 25 minuti, la prima mezz'ora la squadra ha cercato di aggredire alto e ha cercato di portarli un po' in giro per il campo. Abbiamo avuto due occasioni anche noi, poi piano piano il Monza ha preso in mano la partita, soprattutto gli ultimi 10 minuti del primo tempo non avvertiamo mai la percezione del pericolo, troppe palle al limite della nostra area e dobbiamo crescere, dobbiamo diventare squadra e c'è tanta strada da fare. Fortunatamente è finito il mercato e adesso dobbiamo dare un'accelerata".

Una questione quindi forse più mentale che tattica? Poi come dicevamo anche col direttore Petrachi, tanti giocatori nuovi, è cambiato moltissimo questo Toro, quindi c'è bisogno di amalgamare il gruppo. "Ma questo sicuramente. Sono contento dei ragazzi che sono rientrati dopo tanti mesi, Zapata è rientrato, ha fatto mezz'ora. Adesso sono arrivati tanti ragazzi nuovi e da domani inizieremo a lavorare tutti insieme".

Quando lo troviamo l'equilibrio necessario per affrontare la Serie A e per non fare soffrire più i tifosi del Toro? "Noi dobbiamo trovare la nostra strada e abbiamo cercato di inculcare una mentalità fin dal dal primo giorno, vogliamo alzare il baricentro, però adesso bisogna andare incontro anche alle caratteristiche dei ragazzi e non si può fare sempre, dobbiamo trovare molta più solidità in fase difensiva, poi per il resto il resto viene tutto di conseguenza, ma dobbiamo trovare prima di tutto una grande solidità".

Crede di avere qualcun altro con le caratteristiche di Njie, quello che può dare una sterzata alla partita, perché veramente sembrava mancare il giocatore con il guizzo questa sera in campo. "Ma noi abbiamo caratteristiche ben determinate. Abbiamo quattro attaccanti in rosa e adesso la società mi ha messo a disposizione altri due centrocampisti. Dovremo essere bravi a trovare l'abito giusto e l'equilibrio giusto, ma prima di tutto dobbiamo migliorare molto nella fase difensiva. C'è molto dispendio di energie, copriamo poco e male la palla, corriamo tanto e quindi, come dicevo, il nostro miglioramento arriverà solo tramite la fase difensiva in questo momento".