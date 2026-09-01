Torino-Monza è una partita nella partita, che va a scavare nel passato recente granata. All'Olimpico-Grande Torino è infatti tornato Ivan Juric, dopo l'esperienza durata tre anni. L'addio del tecnico croato, avvenuto nell'estate del 2024, non è stato dei più cordiali. La tifoseria non gli ha infatti perdonato qualche dichiarazione, come quella che annunciava il suo addio dalla piazza granata: "Me ne vado perché non c'è amore".

Il croato ha poi incontrato due volte il Torino, sconfiggendolo per 1-0 dalla panchina della Roma e con un roboante 0-3 nel suo ex stadio nel breve interregno all'Atalanta. In quell'occasione, la Maratona, aveva organizzato un corteo pre-partita in protesta contro la presidenza Cairo. Al termine del match, Juric affermò: "Oggi non bello per nessuno che è del Toro", a sottolineare il clima difficile creatosi dopo il suo addio". Questa sera, l'accoglienza verso Juric ha sottolineato le scorie ancora esistenti con il suo vecchio pubblico. Alla lettura delle formazioni, Juric è stato infatti fischiato e, all'inizio del secondo tempo, dal secondo della Curva Maratona è comparso "Bentornato Juric", con il dito medio al posto della lettera "i" con annessi coro denigratorio.

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