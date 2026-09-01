Si ferma ai sedicesimi di finale il percorso del Torino di Ignazio Abate in Coppa Italia. Dopo la vittoria di Ferragosto contro la Carrarese, questo inizio di settembre si fa particolarmente amaro per i granata. A decidere il match la rete di Dany Mota nel recupero del primo tempo. I cambi, volti a un Toro a trazione anteriore, non variano il risultato. Nel finale, non concesso un rigore su un tiro-cross di Adams su cui Lucchesi tocca con il braccio. Per Abate arriva la terza sconfitta consecutiva. A vincere è il passato, con Ivan Juric, accolto tra i fischi dello Stadio Olimpico-Grande Torino, ad avere la meglio sulla squadra che ha allenato per un triennio. Sono i brianzoli, dunque, ad aggiudicarsi il pass che gli consentirà di affrontare il Milan

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Torino-Monza, le scelte

Il primo tempo: palo di Oristanio dopo pochi secondi, ma nel finale arriva il timbro di Mota

Il secondo tempo: occasione per Zapata, giallo rigore nel finale

Il 3-4-2-1 di Ignazio Abate vede l'esordio tra i pali di Lucas Perri. Di fronte al brasiliano, Comuzzo a sinistra, Ismajli al centro e Coco a destra. Sugli esterni Fortini e Cacciamani, in mediana Gineitis e l'esordio dal primo minuto di Luongo. Primi minuti per Oristanio, a servizio di Kulenovic e Simeone. Juric risponde Forson e Robinson a supporto di Mota.Un fumogeno acceso in Curva Maratona accoglie il Torino, al terzo appuntamento casalingo della stagione, e dopo pochi secondi arriva il primo squillo della partita. Giocata lampo di Oristanio, ai primi minuti in maglia granata, che si invola verso la porta difesa da Thiam e colpisce il palo. Il Toro dopo cinque minuti è di nuovo in attacco con la percussione palla al piede di Ismajli a servire Gineitis: il lituano calcia, ma viene murato. All'8' primo tentativo del Monza, dopo un'azione manovrata. Mangas calcia da fuori e impegna Perri alla prima parata da portiere granata. Per vedere un nuovo tentativo granata bisogna aspettare il 22': Coco si propone a destra e alza un cross per Cacciamani, che di testa colpisce lontano dallo specchio. Al 33' il momento che potrebbe cambiare le sorti della prima frazione. Perenzoni indica il dischetto per un intervento di Fortini in ritardo su Bakoune. Dopo revisione al Var, il rigore viene revocato. Si resta così a reti bianche, anche dopo la traversa colpita al 42' da Dany Mota che crea più di qualche brivido sulla schiena dei giocatori e dei tifosi granata. Nel recupero, il portoghese si rifà trovando il gol che certifica lo 0-1 anticipando Perri su cross di Forson.La ripresa si apre con un nuovo tentativo del Monza. Dopo tre minuti, Mangas tenta lo scavetto e Perri intercetta al sfera. Al 51', ci prova Comuzzo per il Toro: su servizio di Simeone col tacco, tenta la conclusione da posizione defilata, che finisce in angolo. Al 57' Abate attua un doppio cambio, dentro Vlasic e Zapata al posto di Oristanio e Kulenovic, ma è il Monza a rendersi ancora pericoloso con Mangas da duori area, il cui tiro finisce poco lontano dallo specchio difeso da Perri. Al 65' Luongo e Cacciamani fanno spazio ad Aboukhlal e Anjorin. L'inglese, neo entrato, cerca la conclusione dal limite, murata dalla difesa brianzola. A venti dalla fine, Juric inserisce Colpani e Cutrone al posto di Forson e Dany Mota. Al 73' il Monza va vicinissimo al gol che certificherebbe la vittoria, se non fosse un altro legno a dire di no a Robinson, dopo un temibilissimo tiro a giro. Quest'ultimo lascia poi il posto a Birindelli , così come Maye a Ziolkowki. A dieci dal 90' Zapata spreca l'occasione per pareggiare l'incontro. Da pochi passi, disturbato da Colpani, non riesce a inquadrare la porta da posizione angolata. La palla sfiora così il palo alla destra di Thiam. Abate allora va all in inserendo Adams al posto di Ismajli. Nel finale, il giallo a Folorunsho per un fallo ai danni di Fortini a centrocampo; il cambio del Monza con Touré al posto di Akinsanmiro; ma soprattutto quello che accade nei cinque di recupero. Tiro-cross di Adams dalla destra: il pallone impatta sul braccio largo di Lucchesi e l'arbitro concede il rigore ai granata. Inizialmente Perenzoni concede il rigore, ma poi, dopo revisione Var, toglie ogni speranza ai granata di rimettere in piedi la partita. Al triplice fischio, i tifosi granata cantano: "Meritiamo di più".