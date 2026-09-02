Rolando Mandragora torna ad essere un giocatore del Torino: ecco il momento del suo arrivo
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Non che dopo una prestazione simile forse i tifosi abbiano granché cuore di pensare al mercato, ma va detto: questo giocatore ai granata era mancato eccome. Rolando Mandragora aveva lasciato un ottimo ricordo ai tifosi dalla sua esperienza sotto la Mole e, al sentire di un possibile suo arrivo, la piazza ci aveva sperato. Con l'ufficialità, lo si può dire a titolo definitivo: Rolando Mandragora è un nuovo giocatore del Torino. Ecco i dettagli del suo arrivo.
Mandragora al Filadelfia: ecco l'orarioIl centrocampista che mancava al Torino e che, se ci fosse stato contro il Monza, forse avrebbe fatto la differenza. Rolando Mandragora torna a Torino nella giornata di oggi, mercoledì 2 settembre, con l'obiettivo di salutare da subito ai tifosi. Il centrocampista in arrivo dalla Fiorentina, infatti, sarà al Filadelfia a partire dalle ore 12:45, dove si presterà anche a foto e autografi con i tifosi che andranno a salutarlo. Dopo una delusione di campo, un umano ricongiungimento con un giocatore che, ai tifosi del Torino, era mancato.
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