Nel post partita di Udinese-Torino, dal Bluenergy Stadium si apre la conferenza stampa con le dichiarazioni di Roberto D'Aversa. Il tecnico risponderà alle domande dei giornalisti accreditati al seguito di entrambe le squadre.

Cos'è successo oggi? Siete partiti bene, ma non si è visto lo spirito Toro.

"Gli episodi cambiano l'esito di una gara, siamo partiti bene, abbiamo fatto abbastanza bene. Ci siamo ritrovati sotto all'intervallo, nonostante mi sia arrabbiato molto. Non ci siamo contraddistinti, il primo responsabile sono io. Non sono stato bravo nel far capire come rientrare in partita".

Ci si aspettava un Toro con più tremendismo granata. Un po' di merito lo ha avuto l'Udinese, vi ha sorpresi?

"Siamo rientrati nell'intervallo dopo aver subito gol da fallo laterale. L'Udinese è molto forte, guardando le squadre al riscaldamento, sembravamo i figli dell'Udinese per struttura fisica. Nello spogliatoio ho detto ai ragazzi che dovevamo essere più attivi e determinati. Abbiamo avuto un calo di attenzione che in Serie A, non ti puoi permettere. Non c'è stata la reazione solita. Ci siamo trovati sotto più per demerito nostro che dell'Udinese".

Considerando le assenze, secondo lei la squadra è stata stanca?

"Io sono straconvinto che sia la testa a determinare il tutto. Più dell'aspetto fisico conta quello mentale. A volte l'allenatore può sbagliare delle scelte, ma non penso la ragione sia fisica. Penso più sia questione mentale".

Ciò che ha colpito è stata la mancanza di reazione. Lei fa capire che nonostante la scossa non è arrivata la reazione? Come spiega quindi questo blackout?

"Non bisogna aggrapparsi alle motivazioni, ci sono stati episodi che hanno cambiato la partita. Non è questione di motivazione. Abbiamo avuto la possibilità di agganciare l'Udinese, ma loro sono stati più bravi, nonostante anche loro in questo momento siano privi di motivazioni. Sono stati gli episodi, punto".

C'è la possibilità di vedere Siviero come portiere?

"Ci sono anche altri giocatori che meritano di giocare, adesso vedremo. Bisogna finire il campionato nel miglior modo possibile".

Simeone ha avuto un problema muscolare o erano solo crampi?

"No, ha avuto solo un crampo".