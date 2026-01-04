Coco pre Verona-Torino: “Sarà una partita di grande concentrazione”

Poco prima dell'inizio della sfida tra gialloblù e granata, gara valida per il 18º turno di Serie A, Saul Coco , rientrato dalla Coppa D'Africa è intervenuto ai microfoni di DAZN, rilasciando le seguenti rapide dichiarazioni.

Giovane ha grandi abilità, come si prepara una partita contro questo giocatore?"Penso che sarà una partita di grande concentrazione, quando si lasciano spazi è difficile, penso quindi che non dovremo lasciare spazi. Dovremo riuscire a non permettergli di girarsi o farli correre. Sarà necessaria una gara di personalità".