Poco prima dell'inizio della sfida tra gialloblù e granata, gara valida per il 18º turno di Serie A, Saul Coco, rientrato dalla Coppa D'Africa è intervenuto ai microfoni di DAZN, rilasciando le seguenti rapide dichiarazioni.
Coco pre Verona-Torino: “Sarà una partita di grande concentrazione”
Le dichiarazioni dei protagonisti poco prima dell'inizio della sfida tra gialloblù e granata al Bentegodi
Giovane ha grandi abilità, come si prepara una partita contro questo giocatore?"Penso che sarà una partita di grande concentrazione, quando si lasciano spazi è difficile, penso quindi che non dovremo lasciare spazi. Dovremo riuscire a non permettergli di girarsi o farli correre. Sarà necessaria una gara di personalità".
