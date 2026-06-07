Il sogno scudetto, in rosa. Per la terza volta negli ultimi quattro anni l'Under 19 femminile è in finale per il tricolore. È un traguardo tutt'altro che scontato, considerando il lungo percorso che la Juniores di Roberto Battaglino ha dovuto affrontare per arrivare fino a questo punto. Sabato ci sarà l'ultimo atto, quello più difficile ma anche il più prestigioso: l'avversaria è ancora da definire, sarà una tra Catania e Roma CF.

Under 19 femminile, dai regionali alla fase nazionale: il cammino

Under 19, un gol manda il Toro in finale per il tricolore

L'Under 19 è partita dal campionato regionale, dove il Toro ha tutte le carte per fare la differenza. Così è. La squadra granata mette in atto un dominio che fa capire presto come il primo posto sia di competenza sua. Lo dimostrano anche solo i numeri: primato con 52 punti in 18 giornate, raccolti con 17 vittorie e 1 solo pareggio. Mai una sconfitta quindi e guardando ai dati relativi ai reparti spiccano sia i 104 gol segnati sia gli 11 incassati. Se il Toro fa il Toro, a livello regionale non c'è storia. Il verdetto di questa stagione l'ha dimostrato. Poi dopo una lunga attesa la squadra granata ha iniziato il cammino a livello nazionale, partendo dai quarti di finale. Ha dovuto sfidare le toscane della Rinascita Doccia e le liguri dell'Angelo Baiardo in un triangolare con un solo pass, conquistato dal Torino con due vittorie in altrettante gare (4-1 contro le prime, 9-0 sulle seconde). Ieri la semifinale.In semifinale il Torino, squadra composta da ragazze cresciute nel settore giovanile e prossimo serbatoio anche per la prima squadra (la più giovane del proprio girone in Serie C), è stato cinico. Le granata hanno vinto di misura sul Sud Tirol, in una gara in cui hanno saputo insistere al momento giusto. Sullo 0-0 infatti un rigore parato dal Sud Tirol avrebbe potuto demoralizzare il Toro, che invece attacca e con un tiro da fuori area della vice capitana Valentina Cavaglià porta a casa il bottino pieno vincendo 1-0. Ora c'è un ultimo passo per provare a regalarsi uno storico tricolore. Ma soprattutto c'è una base di giocatrici che continua a crescere, che respira Toro e che continua a sognare in grande.