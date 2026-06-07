Un nuovo nome per la panchina granata, Aquilani al Sassuolo, il futuro di Vlasic e le parole di Martin Vazquez alla "Partita della Leggenda": ecco i temi del mondo granata sui giornali di oggi.

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sull'annata di Marcus Pedersen, tracciandone un bilancio positivo e titolando: "Volate e assist. Marcus è diventato la freccia del Toro". La Rosea parla di un Pedersen in forma quest'anno, con il norvegese che difende, semina gli avversari e ha anche iniziato a segnare. Sul quotidiano del gruppo RCS si legge anche della doppietta in amichevole di Adams, che è stato il migliore nel trionfo per 4-0 della sua Scozia contro la Bolivia. Viene citato anche Gineitis, con la sua Lituania che in Coppa Baltica ha superato per 5-4 ai rigori la Lettonia.

Sulla sezione sportiva del Corriere Torino è presente un focus su Martin Vazquez e sulla sua partecipazione alla Partita della Leggenda. L'ex centrocampista del Toro è stato un ospite d'onore dell'evento disputatosi ieri al Filadelfia, che è stato seguito da 2500 persone. L'ex numero 10 spagnolo ha rivissuto il proprio percorso nell'esperienza granata, parlando poi anche dell'attuale Toro, tra il suo connazionale Obrador e i rapporti più difficili tra società e una parte della tifoseria: "Mi dispiace tantissimo che il Toro non abbia avuto il supporto di molti tifosi. Senza di loro diventa tutto più difficile".

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Tra le pagine di Tuttosport viene affrontata la questione panchina del Toro. Momento di riflessione per Abate e il Torino, con Aquilani in direzione Sassuolo e Di Francesco e Juric sullo sfondo. Tra le alternative spunta poi il nome di Alberto Gilardino. "L'ex centravanti è reduce da un'esperienza negativa al Pisa e ha voglia di rilanciarsi. Tra le opzioni anche Di Francesco e Juric" - argomenta il giornale torinese. Spazio poi per il futuro di Nikola Vlasic, sul quale è forte l'interesse della Roma, tra possibile partenza per una maxi offerta e Cairo che lo vorrebbe trattenere offrendogli un rinnovo al ritorno dalla spedizione Mondiale. In piccolo anche un breve articolo su Schuurs, ad un passo dal tornare a calcare i campi da calcio, grazie al Nec Nimega, squadra del campionato olandese. Sirene inglesi per il capo-scout del Toro Paresce, che si appresta a salutare il Torino per sbarcare in Premier League. Infine, c'è un approfondimento sulle parole di Martin Vazquez, che ha espresso il proprio desiderio di vedere un Toro che lotta per l'Europa. "I granata dovrebbero sempre giocare per qualificarsi alle coppe internazionali. Più che l'allenatore ora servirebbe un reset totale" - ha dichiarato l'ex campione iberico.

Anche La Stampa tratta del casting allenatore dei granata. Secondo il quotidiano, Cairo vira su Ignazio Abate dopo la notizia di Aquilani molto vicino al Sassuolo. Anche qui trovano spazio le dichiarazioni di Vazquez, che rimpiange la Coppa Uefa persa nella doppia finale con l'Ajax, senza mai perdere in campo. L'ex centrocampista proveniente dal vivaio del Real Madrid esprime delusione per la situazione attuale del Toro: "Mi spiace dirlo ma la società non è più considerata una big. Bisogna ripartire".