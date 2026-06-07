La questione allenatore in casa Torino resta ancora aperta, con un obiettivo quasi totalmente sfumato e un nome inedito che si è aggiunto all'elenco dei dirigenti del Toro. Dopo gli incontri dei giorni scorsi e i dubbi di Alberto Aquilani sulla sua possibile esperienza in granata, l'allenatore ex Catanzaro sembra aver scelto il Sassuolo, in seguito alla rescissione di Fabio Grosso, destinato alla Fiorentina. Decisivi l'offerta e il progetto tecnico dei neroverdi che avrebbero convinto l'ex Catanzaro. Prevista nei prossimi giorni l'ufficialità.

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Toro, Gilardino nuovo candidato per la panchina

Si allunga la lista dei papabili nuovi tecnici granata, con il Torino che ha incontrato nel frattempo Alberto Gilardino (le parti si riaggiorneranno lunedì). L'allenatore, esonerato dal Pisa l'1 febbraio 2026, sarebbe il nuovo nome del casting per guidare il Toro nella stagione 2026/27. Dopo un'ottima esperienza al Genoa, con l'ex calciatore che ha prima ha riportato il Grifone in Serie A, conducendolo poi l'annata seguente ad una salvezza tranquilla, l'excursus a Pisa ha avuto un esito diverso con il tecnico che ha pagato la mancanza di continuità e una sola vittoria in campionato della squadra. Intanto resta viva la candidatura di Abate, ma prende quota anche il nominativo di Di Francesco, che deve ancora parlare con il Lecce in merito al suo futuro e resta sullo sfondo la possibilità di un ritorno di Ivan Juric. Senza infine dimenticare che ci sarebbe anche D'Aversa, il quale ha traghettato il Torino alla salvezza in questa stagione.