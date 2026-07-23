Il Torino Primavera ha concluso il suo ritiro di Spiazzo con la seconda vittoria in due partite. Ha sconfitto 8 a 0 il Pinzolo Valrendena, squadra di Prima Categoria già superata dalla Prima Squadra di Ignazio Abate sabato scorso. Nel primo tempo sono maturati tre gol. Il primo di Ferraris (uno dei più brillanti della gara), il secondo di Falasca e infine il terzo di Malidor. Nella ripresa hanno arrotondato il punteggio Russo, Scacchi, Conzato e Martini (autore di una doppietta pur avendo giocato soltanto 16 minuti). La sperimentazione di Baldini è proseguita alternando in campo ben ventiquattro giocatori. Sono ancora tutte da definire le gerarchie della squadra in vista del primo grande appuntamento stagionale: il Memorial mamma e papà Cairo in programma il 6 e 7 agosto.

Primavera, le scelte di Baldini per la seconda amichevole

Primo tempo: fulmineo Ferraris, bene Zaghini. Malidor, gol e poco altro

Secondo tempo: Conzato spacca, Martini è lucido sotto porta

Il tabellino della sfida: 24 granata impiegati

Francesco Baldini non ha cambiato il modulo ma ha cambiato diversi interpreti, ben sei. Confermati: Boerlaider in porta, Tonica centrale difensivo, Olinga in cabina di regia, Nascimento mezzala sinistr, Falasca prima punta. Sono entrati dal 1': Zaghini, Tomic, Ballanti, Ferraris, Malidor e Materazzi.. Per Materazzi prima partita stagionale dopo aver saltato il match contro il Pieve di Bono per un problema occorso nel riscaldamento.. Dopo tre minuti è arrivato il gol del vantaggio grazie all'assist di Nascimento e all'inserimento dell'altra mezzala Ferraris. Il gol è nato per vie centrali, anche se il Torino nel corso del primo tempo ha insistito soprattutto sulla destra. Ottima la spinta di Zaghini che si è trovato bene nel dialogo con Malidor. Proprio dalla destra è sorto il secondo pericolo del match: Ferraris al tiro da dentro l'area di rigore. Al 10' il raddoppio granata: sventagliata pregevole di Tonica, Zaghini ben liberato sulla destra ha servito al centro Falasca che non ha dovuto far altro che chiudere l'azione. Per Falasca secondo gol in stagione dopo quello contro il Pieve di Bono. Nel primo tempo da segnalare Liema Olinga che in fase di possesso si è abbassato molto sulla linea dei due centrali quasi a comporre una difesa a tre con Tonica e Tomic. Inoltre, Falasca è venuto molto incontro facendo gioco di sponda: non sempre è riuscito a garantire il passaggio giusto ma si è speso parecchio per la causa. Il migliore dei primi 45 minuti è risultato essere Zaghini, laterale difensivo destro. Il terzo gol granata è invece stato architettato da Ballanti sulla sinistra; il suo traversone ha trovato Malidor tutto solo sul secondo palo per il tris granata. Tuttavia, gol a parte, Malidor non ha rubato l'occhio sbagliando parecchie scelte. Prima del duplice fischio è stato costretto a uscire per un problema all'avambraccio Materazzi (apparso comunque un po' sottotono).Nel secondo tempo tradizionale rivoluzione di Baldini. Sono stati cambiati praticamente tutti gli effettivi confermando soltanto Bonacina che aveva concluso il primo tempo al posto di Materazzi. Il nuovo undici ha visto Russo terminale centrale con Conzato a destra e appunto Bonacina a sinistra. Cabina di regia per Mukerjee, Scacchi mezzala di destra di spinta. Ed è stato proprio Scacchi uno dei più propositivi nel primo quarto d'ora. L'ex Roma ha interpretato con personalità la partita presentandosi pericolosamente in avanti in un paio di occasioni. Anche le due ali del terzetto d'attacco sono state più pimpanti: Bonacina e Conzato hanno accelerato e messo in vetrina una certa qualità. Si è fatta invece sentire la mancanza di Olinga davanti alla difesa (la proposta di Mukerjee è stata molto più scolastica). Al 18' ha trovato il gol Russo, lavorando bene di fisico e sfruttando la scarsa resistenza del Pinzolo. Proprio come contro la Prima Squadra, nella ripresa il Pinzolo si è sciolto e i ragazzi di Baldini sospinti da Conzato e da Bonacina ne hanno approfittato. Al 29' sull'ultimo pallone della sua partita (Baldini ha preferito togliere sia lui che Russo per inserire Martini e Befani, il quale ha agito da terzino sinistro portando Rivas a spostarsi nel ruolo di mezzala destra) Scacchi si è iscritto al tabellino. L'ultimo quarto d'ora è invece stata la festa di Bonacina (imprendibile) e Conzato (tecnicamente sopraffino). Per Conzato il gol del momentaneo 6 a 0, mentre Bonacina ha propiziato le due reti del neoentrato Martini. Il match è così andato in archivio e con esso anche il ritiro a Spiazzo del Torino Primavera. Bilancio di 13 gol fatti e 0 subiti in due partite.Boerlaider; Zaghini, Tonica, Tomic, Ballanti; Ferraris, Olinga, Nascimento; Malidor, Falasca, Materazzi (44' Bonacina). All. Baldini

2° tempo TORINO (4-3-3): Dorigo; Gatto, Manzi, Roda, Rivas; Scacchi (74' Befani), Mukerjee, Scibilia; Conzato, Russo (74' Martini), Bonacina. All. Baldini

PINZOLO: Buselli, Bonapace S., Cunaccia, Falvo, Plotegher, Foccoli, Bonapace D., Bonenti, Valenti L., Grossi, Lorenzi. A disposizione: Cottone, Polla, Codognato, Pasqualotto, Serafini, Bortolotti, Valenti F., Pasotto, Jebran. All. Mariotti

MARCATORI: 3' Ferraris, 10' Falasca, 34' Malidor, 63' Russo, 74' Scacchi, 77' Conzato, 82' e 84' Martini