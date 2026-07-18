Come ogni estate, anche nel corso del mese di agosto 2026 si terrà il Trofeo Memorial Mamma e Papà Cairo. Il torneo organizzato in onore dei genitori del patron granata, Giuseppe Cairo e Maria Giulia Castelli, si terrà quest'anno nelle date di giovedì 6 e venerdì 7 agosto. Le gare che vedranno scontrarsi le formazioni Primavera di Torino, Milan, Atalanta e Inter si terranno nei campi comunali di Alessandria e Quattordio.

Memorial Mamma e Papà Cairo: gli incontri

Di seguito gli incontri previsti per la prima fase del Trofeo.

Giovedì 6 agosto:

Ore 18:00: Torino-Atalanta, Stadio comunale "G.B. Sillano", Quattordio (AL)

Ore 20:30: Milan-Inter, Stadio comunale "G. Moccagatta", Alessandria

Venerdì 7 agosto: