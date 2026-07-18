I dettagli relativi al Trofeo Primavera che si giocherà ad agosto
Torino Primavera, la parola chiave è "fatica" (Video)
Come ogni estate, anche nel corso del mese di agosto 2026 si terrà il Trofeo Memorial Mamma e Papà Cairo. Il torneo organizzato in onore dei genitori del patron granata, Giuseppe Cairo e Maria Giulia Castelli, si terrà quest'anno nelle date di giovedì 6 e venerdì 7 agosto. Le gare che vedranno scontrarsi le formazioni Primavera di Torino, Milan, Atalanta e Inter si terranno nei campi comunali di Alessandria e Quattordio.
Memorial Mamma e Papà Cairo: gli incontriDi seguito gli incontri previsti per la prima fase del Trofeo.
Giovedì 6 agosto:
- Ore 18:00: Torino-Atalanta, Stadio comunale "G.B. Sillano", Quattordio (AL)
- Ore 20:30: Milan-Inter, Stadio comunale "G. Moccagatta", Alessandria
Venerdì 7 agosto:
- Ore 18:00: finale 3° 4° posto, Stadio comunale "G.B. Sillano", Quattordio (AL)
- Ore 20:30: finale 1° 2° posto, Stadio comunale "G. Moccagatta", Alessandria
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Toro
Torino-Pinzolo 13-0: goleada granata, Kulenovic è il più prolifico
Toro
Torino-Pinzolo 13-0, il tabellino ufficiale della prima amichevole dei granata
Toro
In 800 a sostenere il primo Toro di Abate. E i tifosi residenti in Piemonte...
Giovanili
Primavera, Torino-Pieve di Bono 5-0: i carichi di Baldini ripagano in intensità
Toro
FINALE! Torino-Pinzolo Valrendena 13-0: ben 8 reti nel secondo tempo
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti