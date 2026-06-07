Mai come oggi la tifoseria granata mostra tutta la propria unione con una grande partecipazione alla festa organizzata dalla Maratona. È nella giornata di oggi, domenica 7 giugno, che i tifosi granata, appartenenti a vari gruppi organizzati della Curva Maratona, si sono uniti per festeggiare e passare alcuni momenti di comunità tramite la passione comune: il calcio.

Maratona in festa: l'organizzazione del torneo

La precisa organizzazione della festa granata ha visto la partecipazione di diverse squadre al torneo di calcio a 5, che ha preso inizio intorno alle 10:00 di questa mattina: 32 formazioni divise in 4 gironi, 8 squadre per gruppo. Da questi, poi, le fasi finali del torneo con quarti, semifinali e finale. Importante la partecipazione di tanti tifosi, tra quelli in campo e chi, invece, è venuto per festeggiare e stare insieme. Tra i granata tutti i gruppi della Maratona hanno aderito alla giornata - cosa che, invece, non hanno fatto i Torino Hooligans, estranei alla festa della Curva Maratona in quanto tifosi della Curva Primavera.

Non solo tifosi granata...

Non solo tifosi granata, però: tra le squadre partecipanti anche alcune formazioni di vari gruppi organizzati delle piazze di Fiorentina e Genoa, due tifoserie gemellate con quella granata. Si contano oltre una cinquantina di appartenenti alle tifoserie di viola e rossoblù. Alcuni di questi gruppi hanno iscritto le proprie squadre, altri, invece, sono venuti per passare del tempo insieme ai propri "fratelli di tifo". E, in effetti, l'affetto è reciproco: nella giornata di ieri una delegazione di tifosi del Toro si è presentata a Firenze per partecipare alla festa della Curva Fiesole, settore dei tifosi organizzati viola. Non sono mancate celebrazioni, da parte dei tifosi granata, nei confronti delle altre squadre legate alla storia del Toro, con alcuni che hanno sfoggiato magliette di River Plate e Benfica.

La partecipazione dei tifosi "vip"

Nel corso del pomeriggio e della serata, poi, la festa si amplierà raccogliendo anche la partecipazioni di artisti e personaggi di rilevanza legati alla piazza granata. Tra questi ultimi si contano ex giocatori, allenatori e altri che hanno anche fatto parte della dirigenza granata in alcune fasi della sua storia, tra cui Giancarlo Camolese, Silvano Benedetti, Pasquale Bruno, Marco Ferrante e Antonino Asta. Tra i primi, invece, si esibiranno alcuni degli artisti che hanno partecipato anche, nella giornata di ieri, alla Partita della Leggenda, come Kronos, Dj Boosta e Willie Peyote. Si segnalano anche le presenze di Dj Roberto Molinaro, Omini, Dj Simone Volpi e Dj Giulybhaia.