Ecco la conferenza stampa di Kosta Runjaic al termine di Udinese-Torino Serie, gara valida per la 35ª giornata di Serie A. Dal Bluenergy Stadium il tecnico dell’Udinese risponderà alle domande dei giornalisti accreditati dopo la gara di Serie A.

Buongiorno mister. Come commenta questa vittoria, soprattuto alla luce dell'importante giornata in ricordo del terremoto di 50 anni fa?

"Buongiorno a tutti, siamo molto soddisfatti e contenti di come abbiamo giocato oggi. Siamo contenti della vittoria, dei tre punti portati a casa. Abbiamo celebrato la tragedia successa tre anni fa. Per tutta la stagione non abbiamo mai mollato, siamo una squadra molto compatta. Alla fine il Torino ci ha messo sotto pressione, ma abbiamo saputo reagire. Dobbiamo essere fieri della giornata odierna".

Quali sono le condizioni di Atta? Oggi è stata una grande giornata per tutti, forse meno per Zaniolo, che non ha segnato. Quanto gli pesa non aver segnato?

"Ovviamente Zaniolo vorrebbe dare ancor di più e oggi non ci è riuscito. È arrabbiato per questo, ma perchè un ragazzo molto ambizioso. Parlerò con lui, perchè ha fornito una grande prestazione anche se non ha segnato. Per quanto riguarda Atta ha corso molto, ci sono alcuni parametri da considerare, è un giocatore che fa molti sprint e duella molto. oggi è andato oltre ai suoi limiti, ma può migliorare solo così. Sta continuando a migliorare e dovrebbe già esserci per la prossima".

Una curiosità su Miller: due mesi fa disse che non è stato il miglior Miller. Volevo chiedere la sua opinione su di lui oggi

"Questa è la sua opinione, per quanto riguarda la sua prestazione non entro nei dettagli, perchè dovrei rivedere la partita. ha giocato titolare, ha dato tutto, è un ragazzo giovane che ha bisogno di tempo. La priorità sono i risultati e la squadra".

DAZN

"Esattamente, sono molto felice per la gara. Nei momenti chiave siamo stati bravi. Non era facile, il Torino era in fiducia. Avevamo anche la coperta corta, abbiamo inserito qualche giovane nel finale di partita. Abbiamo restituito gioia ai tifosi"

Momento importante per Ehizibue, un giocatore a cui lei non ha mai tolto la fiducia. "Sì, paradossalmente sono più felice per la reazione dei tifosi verso di lui che per la vittoria. Giocatore e uomo importante per lo spogliatoio, ha avuto qualche difficoltà anche ingiustamente. Sono contento, sta attraversando un bel periodo".

Si tratta di una stagione speciale, avete eguagliato il record di 47 punti degli ultimi tredici anni e mancano ancora delle gare. C'è la sensazione che sia una stagione speciale? "L'obbiettivo 50 è possibile, proveremo a farlo. Abbiamo cambiato tanto, dei giocatori sono arrivati a fine mercato. Ma tanti sono migliorati nel corso della stagione, come Ekkelenkamp, Zaniolo, Kabasele o Atta. Questo dimostra che stiamo migliorando, vediamo cosa faremo".