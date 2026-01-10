tor partite Atalanta-Torino 2-0, Carnesecchi: “Questi traguardi si raggiungono di squadra”

Le dichiarazioni dei protagonisti della sfida al termine della gara tra nerazzurri e granata valida per la 20ª giornata di Serie A
Enrico Penzo
Enrico Penzo 

Al termine di Atalanta-Torino, gara valida per la 20ª giornata di Serie A, Carnesecchi ha rilasciato diverse dichiarazioni a Sky. A seguire le sue parole:

Solo un gol subito nelle ultime cinque, anche stasera parate prodigiose.Questi traguardi si raggiungono di squadra. Con il pressing degli attaccanti diventa più semplice per noi difensori intervenire. È merito di tutti quanti. Dobbiamo continuare così. La differenza delle squadre forti è proprio la fase difensiva”.

I tuoi compagni si soffermavano sulla crescita dell’ultimo mese e mezzo. A questo punto non si può che essere ottimisti, qual è la vostra percezione?“Abbiamo qualità, siamo una squadra forte. Anche durante la partita si vede che siamo propensi a portare a casa il risultato. Il campionato è lungo, sappiamo i nostri obiettivi e non raggiungerli è un peccato”.

Avete tagliato con la gestione precedente?“C’è grande entusiasmo, ogni anno è a sé. Non bisogna vivere di ricordi. Dobbiamo continuare così”.

Oggi 101ª presenza, complimenti. C’è qualcosa di diverso tra Palladino e Juric?“Grazie per i complimenti. In questo momento una differenza è che i risultati portano entusiasmo e portano automaticamente a fare grandi prestazioni. Il mister ci ha dato energia e voglia. Una cosa particolare è che il mister è veramente forte a preparare le partite: noi siamo sicuri di mettere in difficoltà gli avversari. Siamo felici, lo ascoltiamo volentieri perché ci porterà lontano”.

