Atalanta-Torino 2-0, Carnesecchi: “Questi traguardi si raggiungono di squadra”

I tuoi compagni si soffermavano sulla crescita dell’ultimo mese e mezzo. A questo punto non si può che essere ottimisti, qual è la vostra percezione? “Abbiamo qualità, siamo una squadra forte. Anche durante la partita si vede che siamo propensi a portare a casa il risultato. Il campionato è lungo, sappiamo i nostri obiettivi e non raggiungerli è un peccato”.

Oggi 101ª presenza, complimenti. C’è qualcosa di diverso tra Palladino e Juric?“Grazie per i complimenti. In questo momento una differenza è che i risultati portano entusiasmo e portano automaticamente a fare grandi prestazioni. Il mister ci ha dato energia e voglia. Una cosa particolare è che il mister è veramente forte a preparare le partite: noi siamo sicuri di mettere in difficoltà gli avversari. Siamo felici, lo ascoltiamo volentieri perché ci porterà lontano”.