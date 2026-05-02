Le scelte di D'Aversa e Runjaic per la 35ª giornata di Serie A

Enrico Penzo
- Bluenergy Stadium

Alle ore 15:00, al Bluenergy Stadium, si accendono i riflettori su Udinese-Torino, sfida della 35ª giornata di Serie A. Questo pomeriggio di calcio vedrà di fronte friulani e granata, pronti a darsi battaglia in un match che potrebbe cambiare le posizioni di metà classifica. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per la gara di Udine.

ACF Fiorentina v Torino FC - Serie A

Le formazioni ufficiali

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Atta, Miller, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Buksa. All. Runjaic

A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Bayo, Arizala, Mlacic, Piotrowski, Camara, Vinciati.

Indisponibili: Bertola, Davis, Piotrowski, Zanoli, Zemura.

Squalificati: -.

Diffidati: Ehizibue, Kabasele, Kamara, Kristensen.

TORINO (3-5-2): Paleari, Coco, Marianucci, Ebosse; Lazaro, Casadei, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone. All. D'Aversa.

A disposizione: Israel, Siviero, Maripan, Biraghi, Prati, Ilic, Tameze, Kulenovic, Njie, Savva.

Indisponibili: Aboukhlal, Adams, Anjorin, Ismajili, Pedersen, Zapata.

Squalificati: -.

Diffidati: Aboukhlal, Gineitis, Lazaro, Maripan.

Arbitro: Mucera di Palermo. Assistenti: Cecconi-Moro. IV Uomo: Zanotti. Var: Maggioni. Avar: Dionisi.

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