Le scelte di D'Aversa e Runjaic per la 35ª giornata di Serie A
Alle ore 15:00, al Bluenergy Stadium, si accendono i riflettori su Udinese-Torino, sfida della 35ª giornata di Serie A. Questo pomeriggio di calcio vedrà di fronte friulani e granata, pronti a darsi battaglia in un match che potrebbe cambiare le posizioni di metà classifica. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per la gara di Udine.
Le formazioni ufficiali
UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Atta, Miller, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Buksa. All. Runjaic
A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Bayo, Arizala, Mlacic, Piotrowski, Camara, Vinciati.
Indisponibili: Bertola, Davis, Piotrowski, Zanoli, Zemura.
Squalificati: -.
Diffidati: Ehizibue, Kabasele, Kamara, Kristensen.
TORINO (3-5-2): Paleari, Coco, Marianucci, Ebosse; Lazaro, Casadei, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone. All. D'Aversa.
A disposizione: Israel, Siviero, Maripan, Biraghi, Prati, Ilic, Tameze, Kulenovic, Njie, Savva.
Indisponibili: Aboukhlal, Adams, Anjorin, Ismajili, Pedersen, Zapata.
Squalificati: -.
Diffidati: Aboukhlal, Gineitis, Lazaro, Maripan.
Arbitro: Mucera di Palermo. Assistenti: Cecconi-Moro. IV Uomo: Zanotti. Var: Maggioni. Avar: Dionisi.
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