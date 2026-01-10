Atalanta-Torino, ultime dai campi: in attacco Ngonge-Zapata dal 1′

Toro News
Atalanta-Torino: tutte le ultime dal prepartita della 20ª giornata di Serie A
Enrico Penzo
Enrico Penzo Redattore 

19:49 Il Torino ha svelato la formazione ufficiale che affronterà l'Atalanta. A centrocampo partirà Tameze, assieme a Gineitis, in attacco spazio a Zapata-Ngonge. Confermati Lazaro e Aboukhlal sulle corsie esterne.

19:15 Qui tutti i convocati per la trasferta di Bergamo

19:00 Gentili lettori di Toro News, benvenuti al prepartita di Atalanta-Torino, incontro valido per la 20ª giornata di Serie A. In questo spazio vi accompagneremo verso il fischio d’inizio con tutti gli aggiornamenti in tempo reale, le ultime notizie dai campi, le probabili formazioni e le principali curiosità legate al match in programma questa sera.

