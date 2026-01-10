19:49 Il Torino ha svelato la formazione ufficiale che affronterà l'Atalanta. A centrocampo partirà Tameze, assieme a Gineitis, in attacco spazio a Zapata-Ngonge. Confermati Lazaro e Aboukhlal sulle corsie esterne.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
toro
Atalanta-Torino, ultime dai campi: in attacco Ngonge-Zapata dal 1′
Atalanta-Torino: tutte le ultime dal prepartita della 20ª giornata di Serie A
19:00 Gentili lettori di Toro News, benvenuti al prepartita di Atalanta-Torino, incontro valido per la 20ª giornata di Serie A. In questo spazio vi accompagneremo verso il fischio d’inizio con tutti gli aggiornamenti in tempo reale, le ultime notizie dai campi, le probabili formazioni e le principali curiosità legate al match in programma questa sera.
© RIPRODUZIONE RISERVATA