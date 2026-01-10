Atalanta-Torino, i convocati di Baroni: c’è Ilkhan. Seconda chiamata per Acquah

A quattro ore dal fischio d'inizio del match, sono stati ufficializzati i nomi dei 24 granata che prenderanno parte alla sfida tra Atalanta e Torino. I ragazzi di Baroni sono attesi dai nerazzurri di Palladino sul campo della New Balance Arena per dare il via alla ventesima giornata di Serie A a partire dalle 20:45. Il tecnico granata dovrà fare a meno, oltre che di Ilic, anche di Cesare Casadei, che, diffidato, è stato ammonito contro l'Udinese ed è quindi squalificato per questo turno. "Ha un problemino e sarebbe già importante portarlo in panchina",ha dichiarato Baroni alla vigilia del match riguardo alle condizioni fisiche di Ilkhan. Il turco ha giocato da titolare due sfide a distanza di tre giorni e, dopo alcuni mesi di assenza dal campo, questo gli ha causato un affaticamento. Il classe 2005 in ogni caso ha recuperato in tempo per poter seguire la squadra a Bergamo. Torna anche Gvidas Gineitis tra i convocati. A supporto del centrocampo granata, presente anche il capitano della Primavera Wisdom Acquah, alla seconda chiamata in Serie A. Di seguito tutti i nomi dei convocati di Baroni per Atalanta-Torino.