Gineitis pre Atalanta-Torino: “Devo iniziare a calciare da fuori area”

Poco prima dell'inizio di Atalanta-Torino, gara valida per la 20ª giornata di Serie A, Gvidas Gineitis ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e Sky. A seguire le sue parole:

È arrivata la sconfitta con l'Udinese, si sono visti tanti errori tecnici... Oggi bisognerà con l'atalanta non si possono fare questi errori "Si, l'Atalanta ha giocatori importanti, oggi non dobbiamo sbagliare, dobbiamo giocare liberi e fare una grande partita".