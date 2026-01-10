tor toro Gineitis pre Atalanta-Torino: “Devo iniziare a calciare da fuori area”

prepartita

Le parole dei protagonisti del match poco prima del calcio d'inizio
Poco prima dell'inizio di Atalanta-Torino, gara valida per la 20ª giornata di Serie A, Gvidas Gineitis ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e Sky. A seguire le sue parole:

È arrivata la sconfitta con l'Udinese, si sono visti tanti errori tecnici... Oggi bisognerà con l'atalanta non si possono fare questi errori "Si, l'Atalanta ha giocatori importanti, oggi non dobbiamo sbagliare, dobbiamo giocare liberi e fare una grande partita".

Siete la prima squadra per duelli vinti, forse bisogna migliorare in articolare alcuni momenti della partita..."Forse a 20 minuti dalla partita forziamo un po' troppo, dobbiamo gestire le situazioni meglio. Se oggi succede questo dobbiamo stare tranquilli".

