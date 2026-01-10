Baroni pre Atalanta-Torino: “Zapata titolare? Ecco il perchè”

Zapata torna titolare, sarà per lui una partita speciale... "In ottica di queste partite ravvicinate lui deve stare in campo, per come si è comportato se l'è meritata, io non regalo niente. Penso sia un giocatore che possa dare fastidio a loro, insieme a lui Cyril può fare bene. Dobbiamo lavorare di squadra".
Come si trovano gli stimoli per una squadra che dovrebbe fare 43 punti per arrivare in Europa "Io esco la mattina e cerco di tornare la sera migliore. Il nostro lavoro è rivolto alla squadra, un progetto partito 6 mesi fa e che ha visto un rinnovamento. Vogliamo creare basi di solidità e continuità, solo con ciò poi si possono puntare obiettivi più grandi".
© RIPRODUZIONE RISERVATA