tor partite Baroni pre Atalanta-Torino: “Zapata titolare? Ecco il perchè”

prepartita

Baroni pre Atalanta-Torino: “Zapata titolare? Ecco il perchè”

Baroni
Le parole del tecnico granata in vista della sfida in casa dei nerazzurri
Enrico Penzo
Enrico Penzo Redattore 

Poco prima dell'inizio di Atalanta-Torino, gara valida per la 20ª giornata di Serie A, Marco Baroni ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn. A seguire le sue parole:

Siete la peggior difesa, ma con 8 clean sheet. Come si spiega ciò? "Abbiamo questo dato anomalo, ci portiamo addosso il peso delle partite in cui abbiamo subito 5 reti, però quello che conta ora è il lavoro che stiamo facendo con la squadra in funzione di trovare una continuità indispensabile"

LEGGI ANCHE

Zapata torna titolare, sarà per lui una partita speciale... "In ottica di queste partite ravvicinate lui deve stare in campo, per come si è comportato se l'è meritata, io non regalo niente. Penso sia un giocatore che possa dare fastidio a loro, insieme a lui Cyril può fare bene. Dobbiamo lavorare di squadra".

Come si trovano gli stimoli per una squadra che dovrebbe fare 43 punti per arrivare in Europa "Io esco la mattina e cerco di tornare la sera migliore. Il nostro lavoro è rivolto alla squadra, un progetto partito 6 mesi fa e che ha visto un rinnovamento. Vogliamo creare basi di solidità e continuità, solo con ciò poi si possono puntare obiettivi più grandi".

Leggi anche
Le formazioni ufficiali di Atalanta-Torino: sorpresa in attacco
Atalanta-Torino, i convocati di Baroni: c’è Ilkhan. Seconda chiamata per Acquah

© RIPRODUZIONE RISERVATA