Duplice fischio al Bluenergy Stadium, subito dopo il gol del vantaggio di Ehizibue, che porta i friulani in vantaggio. Il primo tempo è stato vivace e capace di offrire qualche spunto. Gara impostata su ritmi alti nell'inizio, con entrambe le squadre propense ad attaccare gli spazi e a cercare la porta con una certa continuità: ne è uscita una frazione abbastanza fluida, in cui le occasioni non sono mancate da nessuna delle due parti. I friulani hanno attaccato la porta con maggior frequenza, ma i granata nelle loro conclusioni si sono mostrati più precisi.

Il Var nega a Zaniolo la gioia di un gol rocambolesco

Il primo tempo si apre in modo caotico e subito pericoloso: la gestione difensiva è imprecisa e Paleari si trova costretto a fronteggiare un due contro uno, correndo un rischio enorme. Il pericolo rientra, ma il segnale è chiaro fin dai primissimi minuti. Al 6' arriva la prima grande occasione per il Torino: Lazaro parte in falcata, prende l'Udinese in contropiede, penetra in area e serve rasoterra al centro per Simeone. Okoye è reattivo e sventa la minaccia. Poco dopo, su calcio d'angolo, il Torino prova lo schema: l'esecuzione è buona, ma al momento del tiro Gineitis manca clamorosamente l'impatto con il pallone, sprecando un'opportunità costruita bene.

Risponde l'Udinese all'11': dopo un rimpallo Kabasele si ritrova il pallone in area e colpisce a botta sicura, ma Coco salva in modo provvidenziale sulla linea. Sullo schema successivo da corner ci prova anche Solet, senza però trovare lo specchio: doppio brivido per la retroguardia granata in pochi secondi. Al 22' l'Udinese crede di trovare il vantaggio con un'azione rocambolesca: Gineitis perde palla con disattenzione, Zaniolo conclude su Paleari, Buksa colpisce il palo a porta vuota e sulla ribattuta Zaniolo insacca. La rete viene però annullata dal VAR per fuorigioco dello stesso Zaniolo.

Al 31' ci prova ancora Zaniolo: sulla destra, scatta, si accentra e di sinistro cerca il tiro. Coco è bravissimo ad intercettare e spedire in corner. Una prova più solida rispetto alle ultime uscite per l'ex Las Palmas, che in questa occasione risponde presente con continuità, figurando tra i più reattivi e affidabili del primo tempo. Al 35' Zaniolo pennella una punizione perfetta, pescando la testa di Solet a due passi dall'area di rigore. Il centrale però non riesce a dare potenza al colpo di testa e regala il pallone tra le braccia di Paleari. Occasione sprecata per l'Udinese. Successivamente i ritmi calano notevolmente e il match diventa più bloccato e frammentato, con entrambe le squadre che faticano a costruire trame pericolose.

Il recupero regala però il colpo di scena: l'Udinese trova l'1-0 con Ehizibue. I friulani ottengono una rimessa laterale sulla trequarti, Coco anticipa ma perde il pallone; Ekkelenkamp aggira Gineitis e fa partire una traiettoria velenosa sul secondo palo che Obrador non riesce a controllare, così dietro di lui arriva Ehizibue pronto a insaccare. Il primo tempo si chiude con il vantaggio last-minute dell'Udinese.