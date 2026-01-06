Torino-Udinese, le probabili formazioni: nuova conferma per Ilkhan e Aboukhlal?

Le probabili scelte di Baroni e Runjaic in vista della sfida di domani sera

Enrico Penzo Redattore 6 gennaio - 19:22

Il Torino si avvicina alla sfida contro l’Udinese di domani sera con un occhio inevitabilmente rivolto al calendario. I granata, infatti, sono attesi da una serie ravvicinata di impegni che potrebbe indurre lo staff tecnico a gestire le energie attraverso alcune rotazioni mirate. Senza stravolgere l’assetto tattico, l’idea di mister Marco Baroni è quella di dosare i minuti, mantenendo competitività e intensità per questo Torino-Udinese.

Tameze cerca un posto nel terzetto davanti a Paleari — Tra i pali dovrebbe esserci spazio per Paleari, portiere che ormai è diventato stabilmente il titolare. Il portiere anche durante la scorsa giornata ha mantenuto la porta inviolata e ad oggi è una risorsa essenziale, capace di garantire affidabilità e leadership.

Nel terzetto arretrato il ballottaggio principale riguarda Ismajli e Tameze, con il primo leggermente avanti. Ismajli offre maggiore struttura difensiva, mentre Tameze resta una carta utile anche a gara in corso. Confermati Maripan e Coco, chiamati a garantire solidità e continuità in un reparto che difficilmente verrà rivoluzionato, proprio per carenza di alternative nella rosa del Toro.

Ilkhan punta alla conferma in mediana per Torino-Udinese — Sulle corsie e in mezzo al campo emergono diverse valutazioni legate al turnover. Lazaro resta un punto fermo per spinta ed esperienza, mentre in mezzo Vlasic agirà da riferimento tecnico. Accanto a lui, Ilkhan è favorito su Tameze, scelta che permetterebbe di dare fiducia ad un giovane con grandi abilità, che fino ad oggi ha trovato poco spazio. Stesso discorso per Gineitis, avanti su Casadei con un ballottaggio che però resiste ancora: il giovane lituano potrebbe garantire dinamismo e freschezza, preziosi in una fase di calendario congestionato. Sulla sinistra Aboukhlal è in vantaggio su Nkounkou dopo la buona prova a Verona.

Attacco: ballottaggio tra Zapata e Simeone — Davanti il ballottaggio più significativo per questo Torino-Udinese è quello tra Simeone e Zapata, con il primo favorito. L'argentino, schierato titolare nella scorsa gara, è tornato al gol e continua a mettere in mostra le proprie qualità, preziosissime per i granata. Zapata, sopratutto considerando i prossimi impegni, potrebbe rivelarsi un'ottima soluzione a gara in corso. L’altra metà del tandem offensivo vedrà invece una maglia da titolare per Adams.

Le probabili formazioni di Torino-Udinese — TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Vlasic, Ilkhan, Gineitis, Aboukhlal; Simeone, Adams.

Ballottaggi:

Ismajli-Tameze 60-40%

Ilkhan-Tameze 60-40%

Gineitis-Casadei 60-40%

Aboukhlal-Nkounkou 60-40%

Simeone-Zapata 70-30%

UDINESE (3-5-2): Padelli; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Davis, Zaniolo.

Ballottaggi: nessuno