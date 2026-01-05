Verso Torino-Udinese, gara che vale tanto: ci si gioca più che un barlume d’Europa

Come arrivano alla sfida i granata e i bianconeri: ecco i momenti delle due squadre in vista dell'ultima gara del girone d'andata di Serie A

Davide Bonsignore Redattore 5 gennaio 2026 (modifica il 5 gennaio 2026 | 20:02)

Forse non sembra, ma questa gara per il Torino è davvero fondamentale. Sarà ridondante dirlo, ma in questo momento ogni partita alla portata diventa un test per i granata, per dimostrare che la formazione di Baroni - nonostante i tanti problemi tattici - può ambire a qualcosa. Dall'altra parte c'è chi più che di dimostrare qualcosa ha bisogno di collezionare punti, per provare a rialzarsi. Così Torino-Udinese, il turno infrasettimanale valido per l'ultima giornata del girone d'andata, ha una seria rilevanza. A maggior ragione se si considera che la gara dell'Olimpico Grande Torino vale alcuni posti in classifica: le due formazioni si trovano a una sola lunghezza di distanza (il Torino è a 23 mentre l'Udinese a 22). A partire dalle 20:45 di mercoledì 7 gennaio, granata e bianconeri si daranno battaglia per cercare di conquistare 3 punti pesantissimi: sono infatti interessate le posizioni dalla settima alla tredicesima.

Torino-Udinese, i granata per una nuova striscia: il primo scontro diretto — L'ultima partita del 2025 ha deluso: il Toro in casa aveva la possibilità di vincere contro un Cagliari non irresistibile e portarsi a -2 dal settimo posto europeo (ora si trova a -3). Così non è stato: i granata hanno anche mancato l'appuntamento con la terza vittoria consecutiva, che manca dal periodo Mazzarri del 2019. L'altisonante vittoria per 3-0 in esterna contro il Verona, però, ha dato nuova consapevolezza: il Toro sa tirarsi su, sa sfruttare le occasioni e sa indirizzare la partita a proprio favore. In questo clima, e con la media di 2,25 punti a partita nelle ultime quattro giornate (tre vittorie e una sconfitta), i granata vogliono dare seguito a questo buon momento, con l'intento da parte dei singoli di dare il meglio anche per meritarsi una maglia da titolare che, nel mese di gennaio, è sempre un po' in bilico. Il Toro vuole vincere questo scontro diretto per staccare la vicina Udinese, sì, ma anche per sperare in un passo falso di Atalanta - che sarà l'avversaria successiva -, Lazio e Bologna e portarsi al settimo posto. In questo senso, Torino-Udinese può valere veramente tanto.

Udinese in cerca di nuova serenità — Dall'altra parte, gli ospiti arrivano all'Olimpico Grande Torino con l'obiettivo di tornare ai livelli con cui avevano iniziato la stagione. L'Udinese era partita bene, inanellando quattro vittorie e un pareggio nelle prime sei gare stagionali. Nelle ultime sei, però, è arrivato soltanto un successo: ora Runjaic vuole caricare i suoi per cercare di ritrovare non soltanto punti ma anche il morale giusto in una sfida così importante. Anche per l'Udinese, infatti, la classifica richiede di fare punti, sia in avanti (Torino e Sassuolo sono solo ad una lunghezza) sia indietro (la Cremonese viaggia ad una lunghezza di distanza ma anche Cagliari e Parma a 18 punti iniziano a usare gli abbaglianti). Sarà una sfida di grandi motivazioni, da una parte e dall'altra: sia granata che bianconeri vogliono chiudere al meglio il girone d'andata. Questa sarà Torino-Udinese.