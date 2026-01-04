Serie A, la classifica: si ferma la Lazio, il Toro può accorciare

Nell’anticipo delle 12.30 il Napoli passa con autorità, battendo 2-0 la Lazio e rilanciandosi con decisione nella corsa alle zone alte della classifica. Nel corso del match ben tre espulsioni: 2 per la Lazio assegnate a Noslin e Marusic, del Napoli è stato espulso Mazzocchi. I partenopei salgono momentaneamente al secondo posto a quota 37 punti, confermando un ottimo stato di forma. Frenata invece per la squadra di Sarri, che resta ferma a 24 punti in nona posizione. Una classifica che interessa da vicino anche il Torino, attualmente a meno quattro dai biancocelesti e in attesa di scendere in campo contro il Verona, in un match che potrebbe ulteriormente accorciare le distanze.