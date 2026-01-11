Atalanta-Torino 2-0, Ilkhan: “Brutto primo tempo? Nello spogliatoio abbiamo parlato…”

Toro News
Le dichiarazioni dei protagonisti della sfida al termine della gara tra nerazzurri e granata valida per la 20ª giornata di Serie A
Enrico Penzo
Enrico Penzo Redattore 

Al termine di Atalanta-Torino, gara valida per la 20ª giornata di Serie A, Ilkhan, centrocampista del Torino, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro l'Atalanta. Il giocatore ha commentato con lucidità le fasi della partita e il rendimento della squadra.

Cosa è successo nel primo tempo?

"Non abbiamo fatto un buon primo tempo. Nello spogliatoio abbiamo parlato e siamo riusciti a reagire nonostante la sconfitta. Ora pensiamo alla Coppa Italia e poi ci toccano anche delle partite importanti in campionato".

Quanto si sente cresciuto in questi anni?

"Non è sempre facile ritornare a pieno regime dopo vari infortuni. Sicuramente la continuità può fare la differenza e sono molto contento di come sto giocando".

