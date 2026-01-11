Atalanta-Torino 2-0, Ilkhan: “Brutto primo tempo? Nello spogliatoio abbiamo parlato…”

Al termine di Atalanta-Torino, gara valida per la 20ª giornata di Serie A, Ilkhan, centrocampista del Torino, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro l'Atalanta. Il giocatore ha commentato con lucidità le fasi della partita e il rendimento della squadra.

"Non abbiamo fatto un buon primo tempo. Nello spogliatoio abbiamo parlato e siamo riusciti a reagire nonostante la sconfitta. Ora pensiamo alla Coppa Italia e poi ci toccano anche delle partite importanti in campionato".