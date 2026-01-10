Atalanta-Torino 2-0, Baroni in conferenza: “Calo dopo il gol, potevamo pareggiarla”

Ilkhan può dare una mano a centrocampo?"Lui è un ragazzo che stava rientrando da un brutto infortunio e doveva ritrovare la forma. Noi avevamo bisogno di ritmo, e certamente abbiamo sofferto un po’ nella gestione della palla con Tameze. La squadra ha cambiato completamente energia e lui sta facendo bene. Peccato, perché nel secondo tempo meritavamo sicuramente qualcosa in più."
Cosa è successo nel primo gol?"De Ketelaere ha fatto un’ottima giocata, ma il Torino deve migliorare soprattutto sulle palle inattive."
Quanto è importante Simeone in questa squadra?"Vedo un ragazzo che dà il massimo ogni giorno. È un riferimento importante per noi e siamo molto contenti per lui: sia Simeone che Adams sono entrati molto bene. Credo davvero che abbiamo un attacco di qualità."
Come deve migliorare questo Toro e cosa è successo con Zapata?"Bisogna lavorare molto sul 3-5-2. Capisco Zapata, che era scontento dopo la sostituzione, ma i cambi hanno dato nuova energia alla squadra. Questa rotazione rientra anche nella logica di gestire le partite con continuità."
