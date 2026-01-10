Atalanta-Torino 2-0, Palladino: “Non abbiamo sofferto, sono soddisfatto”

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Al termine di Atalanta-Torino, gara valida per la 20ª giornata di Serie A, l'allenatore della Dea, Raffaele Palladino, ha rilasciato diverse dichiarazioni a Sky e DAZN. A seguire le sue parole.
postpARTITA
Soddisfatto di questa partita?"Oggi volevo una prestazione di carattere e personalità. Ho visto la squadra scendere in campo con la giusta mentalità che si è anche divertita. Sono orgoglioso dei miei ragazzi, il rammarico è di non aver fatto prima il secondo gol perché ci sono state delle occasioni in cui potevamo subire un gol. Sono felice anche per Mario Pasalic e gli altri subentrati, stiamo facendo un bel percorso insieme".
Aumentano le pressioni di partita in partita, guardando la classifica?"Le partite più difficili sono quelle che affronteremo adesso, il Pisa è temibile in casa e sappiamo anche le qualità del Parma. Queste partite determinano i campionati e dobbiamo sempre avere fame e mentalità, solo così possiamo risalire e io sono contento perché i ragazzi in due mesi hanno dato tanto. Chiunque gioca dimostra il proprio valore. Si divertono e giocano di squadra. Stiamo raggiungendo dei risultati importanti e sono felice".
La condizione di squadra è cresciuta?"Ho chiesto alla squadra di andare forte con intensità e di fare allenamenti con poco tempo ma di farli alzando l'intensità, ce n'era bisogno. Individualmente la squadra è migliorata ma dobbiamo essere più cinici negli ultimi metri. Questa partita ci insegna che non bisogna lasciare il risultato in bilico ma che bisogna avere sempre fame".
Stai lavorando per far segnare maggiormente l'Atalanta che con Gasperini faceva molti gol?"Sì, stiamo lavorando. Creiamo tante occasioni e se non lo facessimo dovremmo preoccuparci. Abbiamo dei giocatori importanti che sono fuori come Lookman e Bellanova. Abbiamo bisogno di tutti e serve alzare il livello, trovando gol da altre zone di campo: i centrocampisti si inseriscono e gli esterni arrivano al tiro".
