Atalanta-Torino 2-0, Palladino: “Non abbiamo sofferto, sono soddisfatto”

1 di 2

SKY

GENOA, ITALY - MARCH 9: Raffaele Palladino, head coach of Monza, looks on prior to kick-off in the Serie A TIM match between Genoa CFC and AC Monza at Stadio Luigi Ferraris on March 9, 2024 in Genoa, Italy. (Photo by Simone Arveda/Getty Images)

Al termine di Atalanta-Torino, gara valida per la 20ª giornata di Serie A, l'allenatore della Dea, Raffaele Palladino, ha rilasciato diverse dichiarazioni a Sky e DAZN. A seguire le sue parole.

Soddisfatto di questa partita?"Oggi volevo una prestazione di carattere e personalità. Ho visto la squadra scendere in campo con la giusta mentalità che si è anche divertita. Sono orgoglioso dei miei ragazzi, il rammarico è di non aver fatto prima il secondo gol perché ci sono state delle occasioni in cui potevamo subire un gol. Sono felice anche per Mario Pasalic e gli altri subentrati, stiamo facendo un bel percorso insieme".

Aumentano le pressioni di partita in partita, guardando la classifica?"Le partite più difficili sono quelle che affronteremo adesso, il Pisa è temibile in casa e sappiamo anche le qualità del Parma. Queste partite determinano i campionati e dobbiamo sempre avere fame e mentalità, solo così possiamo risalire e io sono contento perché i ragazzi in due mesi hanno dato tanto. Chiunque gioca dimostra il proprio valore. Si divertono e giocano di squadra. Stiamo raggiungendo dei risultati importanti e sono felice".

La condizione di squadra è cresciuta?"Ho chiesto alla squadra di andare forte con intensità e di fare allenamenti con poco tempo ma di farli alzando l'intensità, ce n'era bisogno. Individualmente la squadra è migliorata ma dobbiamo essere più cinici negli ultimi metri. Questa partita ci insegna che non bisogna lasciare il risultato in bilico ma che bisogna avere sempre fame".