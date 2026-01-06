tor calcio mercato Calciomercato Torino, il punto: avanti per Ricardo, occhi su Belahyane

Mercato

Calciomercato Torino, il punto: avanti per Ricardo, occhi su Belahyane

Il punto di giornata sulle trattative che riguardano il Torino
Enrico Penzo
Enrico Penzo Redattore 

verona-torino

Gennaio è un mese di sorprese, dove ogni mossa può ribaltare scenari che sembravano già scritti. Non è solo questione di punti in classifica: è questione di segnali, di sguardi, di porte che si aprono e si chiudono in un attimo. Nel Torino, ogni partita diventa un osservatorio privilegiato per capire chi resterà, chi partirà e chi potrebbe guadagnarsi spazio nel progetto. A Verona si è visto più di un risultato: si è vista la fotografia di un gruppo che si misura anche fuori dal campo, tra sguardi valutativi e trattative in corso. E oggi, mentre il mercato muove i suoi primi passi reali, emergono i primi indizi di cambiamenti che fino a ieri sembravano impensabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA