1976-2026: sono passati 50 anni dal quel tragico terremoto che colpì il Friuli. L'Udinese Calcio commemora il 50° anniversario del terremoto del Friuli durante la partita. L'inizio delle attività commemorative iniziano alle 14:20 di questo sabato 2 maggio, match-day nella gara contro il Torino. A partire da quell'ora, infatti, si aprirà la commemorazione con la fanfara della Brigata Julia che eseguirà l'inno dell'alpino. Di seguito il programma nel dettaglio.

Evento al Bluenergy Stadium: il programma nel dettaglio

Ecco i dettagli salienti della celebrazione: Maglia Commemorativa: I giocatori scenderanno in campo con una divisa speciale che reca la scritta “Il Friuli ringrazia e non dimentica”, simbolo del legame tra il club, la regione e la memoria storica del sisma del 6 maggio 1976. Programma pre-partita: Alle 14:20, la fanfara della Brigata Julia eseguirà l'inno dell'alpino, seguito da un ricordo con i sindaci dei 45 comuni colpiti e un minuto di silenzio per le vittime. Tributo agli Eroi della Ricostruzione: l'Udinese ha invitato 3000 tra Alpini, volontari della Protezione Civile e Vigili del Fuoco per onorare chi ha contribuito alla ricostruzione."Stelutis Alpinis": pochi minuti prima del calcio d'inizio, la fanfara tornerà sul prato del Bluenergy Stadium per eseguire il canto "Stelutis Alpinis". L'evento rappresenta un momento solenne per la comunità friulana, unendo il ricordo del drammatico evento alla celebrazione della rinascita