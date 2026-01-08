tor toro Torino, chi gioca con l’Atalanta? Problemi a centrocampo, spunta l’ipotesi Anjorin

I dubbi leciti che Marco Baroni dovrà sciogliere in vista della sfida contro l'Atalanta di Palladino
Enrico Penzo
Enrico Penzo Redattore 

La trasferta di Bergamo arriva in un momento delicato del calendario granata. Sabato alle 20:45, contro un’Atalanta reduce da una vittoria importante contro il Bologna, il Torino potrebbe presentarsi con qualche ulteriore novità di formazione. La sconfitta per 1-2 contro l’Udinese ha lasciato segnali evidenti di stanchezza, soprattutto nella ripresa, e il periodo fitto di impegni apre concretamente alla possibilità di turnover. Baroni riflette su come gestire le energie senza snaturare l’assetto della squadra, consapevole che il Gewiss Stadium è un campo impegnativo, soprattutto in questo momento positivo per l'Atalanta.

