Torino, chi gioca con l’Atalanta? Problemi a centrocampo, spunta l’ipotesi Anjorin

La trasferta di Bergamo arriva in un momento delicato del calendario granata. Sabato alle 20:45, contro un’Atalanta reduce da una vittoria importante contro il Bologna, il Torino potrebbe presentarsi con qualche ulteriore novità di formazione. La sconfitta per 1-2 contro l’Udinese ha lasciato segnali evidenti di stanchezza, soprattutto nella ripresa, e il periodo fitto di impegni apre concretamente alla possibilità di turnover. Baroni riflette su come gestire le energie senza snaturare l’assetto della squadra, consapevole che il Gewiss Stadium è un campo impegnativo, soprattutto in questo momento positivo per l'Atalanta.