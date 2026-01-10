Toro News
POSTPARTITA

Atalanta-Torino 2-0, Baroni: “Zapata arrabbiato al cambio? Devo fare delle scelte”

Le dichiarazioni dell'allenatore granata al termine della sfida tra nerazzurri e granata valida per la 20ª giornata di Serie A
Enrico Penzo
Enrico Penzo Redattore 

Al termine di Atalanta-Torino, gara valida per la 20ª giornata di Serie A, l'allenatore granata Marco Baroni ha rilasciato diverse dichiarazioni a Sky e DAZN. A seguire le sue parole:

Il secondo tempo è stato diverso dal primo, come mai? "La squadra non è partita bene, abbiamo sempre un calo nervoso dopo il gol. Nel secondo tempo invece ha fatto bene e siamo riusciti ad alzarci come baricentro di squadra. Meritavamo il gol per quanto creato, sull'ultima palla eravamo tutti in area ed è stata calciata male, peccato. Quello che rimane è che dobbiamo ripartire dalla ripresa di oggi".

Zapata sembrava arrabbiato per il cambio..."I giocatori devono essere arrabbiati quando escono. Ho fatto i cambi perché dovevamo invertire il trend, la squadra si è mossa ma non voglio responsabilizzare chi è stato cambiato. Nel secondo tempo però abbiamo fatto bene con un altro passo e un altro ritmo. Abbiamo messo in difficoltà l'Atalanta ma serviva farlo per tutta la partita".

La squadra sembra essere spesso imprevedibile, sorprende anche lei?"Abbiamo subito due terzi dei gol in 5 partite, abbiamo anche 8 gare a rete inviolata. Dobbiamo lavorare sulla continuità per trovare identità e la mia attenzione è rivolta su questo. Siamo partiti da sei mesi su un nuovo progetto, io vedo la squadra e sono fiducioso. Ci sono cose che non vanno ma io sono certo che miglioreremo certamente".

Cosa avete sbagliato sul primo gol?"Stiamo lavorando c'è un po' di passività e anche col Cagliari abbiamo subito un gol simile. Vedo spuntare Zapata e Ngonge che sicuramente dovevano attaccare questa palla con più determinazione e convinzione. Stiamo lavorando. è molto mentale per avere un'attività di attenzione superiore per prendere questo pallone. Hanno anche fatto un bel traversone e un bel colpo di testa. Dopo questo gol la squadra ha perso le distanze e siamo mancati in questo. Ilkhan non stava benissimo, oggi era la prima volta che Tameze giocava in questa posizione perché l'ho sempre usato da braccetto. Dobbiamo toglierci questa cosa di subire dal punto di vista nervoso i gol presi. Nel secondo tempo siamo stati più alti".

Atalanta-Torino 2-0, Baroni: “Zapata arrabbiato al cambio? Devo fare delle scelte”- immagine 2
BERGAMO, ITALY - JANUARY 10: Marco Baroni Head Coach of Torino FC during the Serie A match between Atalanta BC and Torino FC at Gewiss Stadium on January 10, 2026 in Bergamo, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)
Diverse volte si è girato in panchina e chiedeva "come si fa". È mancata la cattiveria?"Dispiace perchè la squadra poteva pareggiare, poi dal punto di vista nervoso è scesa. L'Atalanta ha giocato con un'altra aggressività, un altro ritmo. Ora bisogna ripartire dalle occasioni e da ciò che si è fatto bene".

Zapata al momento del cambio non sembrava particolarmente contento..."Duvan è un ragazzo straordinario e un grande professionista. Lui voleva rimanere in campo, ma ho dovuto fare delle scelte. Secondo me in quel momento c'era bisogno di energia. Credo che ognuno abbia fatto il suo, anche Duvan ha lavorato molto".

Ngonge dall'inizio era perchè volevi fare una partita diversa?"Lui è un giocatore che da fastidio alle difese avversarie, poi in questo momento sia io che la società dobbiamo fare delle valutazione e vedere le risposte dei giocatori. Inoltre ora abbiamo delle partite ravvicinate e mi sembrava giusto fare non dico turnover, ma dei cambiamenti per tenere tutti pronti". 

 

