Scalvini pre Atalanta-Torino: "Toro squadra compatta, ma l'abbiamo preparata"

Scalvini pre Atalanta-Torino: “Toro squadra compatta, ma l’abbiamo preparata”

Scalvini pre Atalanta-Torino: “Toro squadra compatta, ma l’abbiamo preparata” - immagine 1
Le parole dei protagonisti del match poco prima del calcio d'inizio
Enrico Penzo
Enrico Penzo 

Poco prima dell'inizio di Atalanta-Torino, gara valida per la 20ª giornata di Serie A, Giorgio Scalvini ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazne Sky. A seguire le sue parole:

DAZN

—  

Siete cambiati..."Penso che il lavoro che il mister ha fatto sia stato molto importante. Siamo molto più forti di testa, abbiamo l'atteggiamento giusto e mettiamo il 100%"

Arrivate da due gare importanti, ora si può vedere la zona Europa"Pensiamo partita per partita, il Torino è una squadra difficile. Entreremo con il giusto atteggiamento e cercheremo di fare la nostra partita".

SKY

Scalvini pre Atalanta-Torino: “Toro squadra compatta, ma l’abbiamo preparata”- immagine 2
BERGAMO, ITALY - JANUARY 19: Giorgio Scalvini of Atalanta BC in action during the Coppa Italia match between Atalanta BC and Spezia Calcio at Gewiss Stadium on January 19, 2023 in Bergamo, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)
—  

Titolare con la Roma e gol vittoria, grande prestazione con il Bologna. Ora ci si aspetta una conferma.Nessuna partita è facile in campionato, il passato è passato. Ora siamo focalizzati su questo match: daremo il 100%”.

Quali sono le insidie del Torino?“Sono una squadra compatta, fisica, con buone qualità e grande velocità. Non è facile ma l’abbiamo preparata”.

Queste ultime partite vi hanno ridato fiducia?“Sì, sicuramente anche i risultati ci hanno aiutato a trovare fiducia. Il lavoro che facciamo ogni giorno è stato riportato in partita. La squadra ha sempre avuto l’atteggiamento giusto, dobbiamo continuare così”.

 

