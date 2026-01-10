Scalvini pre Atalanta-Torino: “Toro squadra compatta, ma l’abbiamo preparata”

Arrivate da due gare importanti, ora si può vedere la zona Europa"Pensiamo partita per partita, il Torino è una squadra difficile. Entreremo con il giusto atteggiamento e cercheremo di fare la nostra partita".

SKY Titolare con la Roma e gol vittoria, grande prestazione con il Bologna. Ora ci si aspetta una conferma. “Nessuna partita è facile in campionato, il passato è passato. Ora siamo focalizzati su questo match: daremo il 100%”.

Quali sono le insidie del Torino?“Sono una squadra compatta, fisica, con buone qualità e grande velocità. Non è facile ma l’abbiamo preparata”.

Queste ultime partite vi hanno ridato fiducia?“Sì, sicuramente anche i risultati ci hanno aiutato a trovare fiducia. Il lavoro che facciamo ogni giorno è stato riportato in partita. La squadra ha sempre avuto l’atteggiamento giusto, dobbiamo continuare così”.