Atalanta-Torino 2-0, Zalewski: “Noi siamo calati e loro hanno alzato l’intensità”

BERGAMO, ITALY - JANUARY 10: Nicola Zalewski of Atalanta BC runs with the ball during the Serie A match between Atalanta BC and Torino FC at Gewiss Stadium on January 10, 2026 in Bergamo, Italy. (Photo by Francesco Scaccianoce/Getty Images)

Al termine di Atalanta-Torino, gara valida per la 20ª giornata di Serie A, Zalewski ha rilasciato diverse dichiarazioni a Sky. A seguire le sue parole:

Nel secondo tempo siete un po’ calati…“Noi siamo calati e loro hanno alzato l’intensità. Sapevamo di trovare un secondo tempo così contro una squadra di livello ma siamo contenti così”.

Oggi sei andato vicino al gol: ti sta piacendo quel ruolo?“Sì, ora devo trovare anche il gol. Anche perché ho sprecato occasioni che avrebbero chiuso la partita. Serviva un altro gol per aiutare la squadra”.