Atalanta-Torino 2-0, Zalewski: “Noi siamo calati e loro hanno alzato l’intensità”

Al termine di Atalanta-Torino, gara valida per la 20ª giornata di Serie A, Zalewski ha rilasciato diverse dichiarazioni a Sky. A seguire le sue parole:
postpARTITA
Nel secondo tempo siete un po’ calati…“Noi siamo calati e loro hanno alzato l’intensità. Sapevamo di trovare un secondo tempo così contro una squadra di livello ma siamo contenti così”.
Oggi sei andato vicino al gol: ti sta piacendo quel ruolo?“Sì, ora devo trovare anche il gol. Anche perché ho sprecato occasioni che avrebbero chiuso la partita. Serviva un altro gol per aiutare la squadra”.
Ora ci sono partite complicate, visto che ci aspetta una conferma… “Contro le big è facile trovare motivazioni. Noi l’abbiamo vissuto sulla nostra pelle: non ci sono partite facili”.
