Le operazioni di mercato del Torino: tre riflessioni su Franco Israel

LISBON, PORTUGAL - NOVEMBER 26: Franco Israel of Sporting CP distributes the ball during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD5 match between Sporting Clube de Portugal and Arsenal FC at Estadio Jose Alvalade on November 26, 2024 in Lisbon, Portugal. (Photo by Carlos Rodrigues/Getty Images)

Abbastanza rapida la trattativa del Torino per il proprio nuovo estremo difensore. Molto lunga la trattativa che deve - ancora - portare Vanja Milinkovic-Savic alla corte partenopea di Antonio Conte. Intanto il club granata ha avuto modo di muoversi tra le varie alternative, pensando a Caprile, Turati, avvicinandosi a Falcone ma scegliendo poi, come proprio portiere in vista della prossima stagione, Franco Israel. In giornata, sabato 26 luglio, è attesa l'ufficialità: Franco Israel arriverà al Torino dallo Sporting Lisbona a titolo definitivo per una cifra intorno ai 4 milioni di euro. L'uruguayano torna, dunque, in Italia dopo tre stagioni passate in Portogallo: il classe 2000, infatti, dal 2020 al 2022 ha fatto esperienza nel nostro paese alla Juventus Next Gen, in Serie C, in seguito a due anni di giovanili tra le fila bianconere. E proprio da qui partono le nostre riflessioni...