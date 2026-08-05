Il mercato bussa, il Torino per il momento chiude la porta. Perché per Alieu Njie gli interessamenti dall’estero non mancano, ma le proposte arrivate finora non sono state sufficiente per convincere il club granata a valutarne la cessione.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, nella giornata di martedì 4 agosto il Crystal Palace ha fatto un tentativo concreto per l'attaccante svedese: sul tavolo 10 milioni di euro di parte fissa, più bonus che avrebbero potuto portare il valore complessivo dell’operazione fino a 16-17 milioni, una cifra che testimonia l’attenzione crescente nei confronti di Njie, ma che non ha portato a un'apertura del club granata sulla trattativa. Il Torino ha scelto di trattenere il giocatore, forte della convinzione che il suo percorso di crescita possa ancora regalare margini importanti. E altrettanto importanti, quindi, dovranno essere le cifre sul piatto.

Il classe 2005 era già finito nei radar di altri club europei: nelle scorse settimane anche l’Anderlecht aveva provato ad avvicinarsi, senza però riuscire a trovare le condizioni per arrivare alla chiusura. Il nome di Njie resta quindi uno dei più monitorati sul mercato granata, ma al momento il futuro dell’attaccante resta a Torino.