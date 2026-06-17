Il Partizan Belgrado riscatterà Demba Seck. Questo è quanto emerge dalle parole del presidente del Partizan Belgrado Rasim Ljajic. Il senegalese è stato protagonista di un'ottima stagione a Belgrado mettendo a referto 6 reti e 8 assist. Numeri che hanno spinto i serbi ad esercitare il suo riscatto, dato che la scorsa estate è giunto con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Le parole del patron della squadra serba

Rasim Ljajic è intervenuto così ai microfoni del podcast "2x45" di MozzartSport: " Abbiamo offerto il massimo di quanto possiamo pagare, ovvero un indennizzo di €1.4M, da versare a rate in tre anni, con l’aggiunta di una clausola di rivendita del 10% o del 15%. Siamo pronti, questo è il nostro massimo che possiamo offrire. Inizialmente la cifra da pagare era di €2.2M, ma non li abbiamo a meno che non andiamo a rapinare una banca. Non c’è altra soluzione". L'accordo con il Torino sarebbe stato raggiunto e Seck si prepara ad un'altra annata in Serbia.