"Il colombiano continuerà ad essere un punto di riferimento per la società e la squadra". Così si legge nel taglio alto dell'edizione odierna del Tuttosport. L'accordo tra il Toro e il suo capitano Zapata è a un passo, con il contratto che arriverà fino a giugno 2028. "Le discussioni sono arrivate ad un passo dall'esito positivo. Sono decollate in fretta e si sono susseguite in clima di positivo, con l'obiettivo comune di trovare un compromesso utile, intelligente. Le parti sono ai dettagli, la fumata bianca non è più in discussione". Il quotidiano rivela poi i dettagli del contratto e le cifra che percepirà il giocatore e che sarà al ribasso : "Nel prossimo campionato Zapata dovrebbe pesare a bilancio non per 2,5 milioni netti ( 5 lordi) - cifra del contratto attuale - ma per 1,75 più bonus facili per una cifra oscillante tra i 3,5 milioni lordi e i 4 milioni. Leggermente inferiore, poi, dovrebbe risultare la spesa nella stagione successiva". Secondo il Tuttosport decisive sarebbero state le volontà delle due parti, con Zapata desideroso di restare in granata e il Toro con Petrachi, chiamato ad abbassare il monte ingaggi complessivo della rosa.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Tuttosport