Sono settimane di grandi cambiamenti in casa Torino con un nuovo allenatore ufficialmente nominato - ovvero Ignazio Abate -, un nuovo team manager - il rientrante Alessandro Gazzi - e infine presto anche dei nuovi calciatori. Il DS granata Gianluca Petrachi sta lavorando molto in questo periodo per l'allestimento di una squadra che deve rialzarsi per cercare di uscire dall'anonimato delle ultime stagioni. Tra i reparti in cui potrebbero essere più variazioni c'è senza dubbio la difesa visto che diversi giocatori sono uscita e un talento che potrebbe cercare di guadagnare spazio è Alessandro Dellavalle.

Clicca qui per aggiungere Toro News alle tue fonti preferite

Dellavalle punta alla conferma in granata

Torino, la difesa è un reparto ancora da decifrare

Nell'ultima annata Dellavalle ha raccolto 15 presenze nel campionato di Serie B con la maglia del Modena ed è stata una stagione con un po' di alti e bassi. Fino a pochi anni fa, il classe 2004 veniva considerato come uno dei migliori prodotti del settore giovanile granata e anche un difensore molto affidabile su cui puntare per il futuro. Il contratto attuale che lo lega al Torino scade tra due anni, a giugno 2028: quella attualmente in corso sarà quindi un'estate determinante per il suo percorso nel Toro. Salvo colpi di scena inattesi, Dellavalle andrà infatti in ritiro a Pinzolo () con Abate e il resto del gruppo della prima squadra per giocarsi le sue carte e cercare di convincere il nuovo allenatore di poter essere un elemento giovane (visti i suoi 22 anni di età) ma comunque con già due campionati di Serie B alle spalle e tanta voglia di prendersi un posto importante nello scacchiere granata.A venire in suo soccorso potrebbe esserci anche una composizione della rosa che non appare, ad oggi, granitica nel reparto arretrato.. Un ritorno di Lucadal Napoli è molto lontano e anche Guillermoha il contratto in scadenza. Resta poi da capire quale sarà il destino di Saule anche per Enzosono attualmente in corso le valutazioni con l'Udinese sul riscatto del suo cartellino. In questo scenario di grandi incertezze su chi saranno i componenti della difesa del Toro nel 2026/27, potrebbe esserci spazio per qualche scommessa in più e il ritiro diventa quindi un banco di prova decisivo per Dellavalle. Abate è un allenatore emergente con idee chiare e che non si fa problemi a lavorare con dei giovani talenti che possono fare un percorso di crescita con lui, ecco perché Pinzolo potrebbe essere solo il punto di partenza dell'avventare del classe 2004 ex Modena con la divisa granata.