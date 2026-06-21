Portiere titolare e difesa da rinforzare: si possono sintetizzare così le priorità del Toro nelle prime settimane di mercato. L’obiettivo in casa granata è non commettere l’errore della scorsa estate, quando Marco Baroni non è stato messo in condizione di lavorare in ritiro con il grosso della squadra. Una scelta pagata a caro prezzo e che, nel giro di poco, ha portato a un doppio cambio di modulo per cercare di correre ai ripari. E allora il Toro è al lavoro per non farsi trovare impreparato, partendo proprio dai punti deboli della passata stagione.

Una difesa da rifondare

Si parte proprio da una difesa che ha imbarcato gol con troppa fragilità. D’Aversa è riuscito a limitare le criticità ma saranno diversi gli interventi che dovranno rinforzare il reparto arretrato. A partire dalla scelta del portiere titolare: Israel è già stato bocciato, Paleari tornerà a fare il secondo. Il casting è già aperto e vede Falcone in cima alla lista, Ravaglia è stato proposto e Petrachi - almeno per il momento - non ha scartato la possibilità. Si passa quindi alla difesa che, con ogni probabilità, sarà di base a tre: restano Coco e Ismajli, giocatore che ha diverse fragilità dal punto di vista fisico. Si lavorerà con l’Udinese per la permanenza di Ebosse e sarà valutata la crescita di Dellavalle (reduce da una stagione poco brillante, ma giocatore stimato). Il resto del reparto sarà tutto da costruire, tra giovanissimi da valutare e titolari e ricambi da individuare sul mercato.

Centrocampo e attacco a buon punto

Una volta sistemata la difesa si passerà alle fasce. Abate valuterà Pedersen e Aboukhlal, giocatore che ha fatto intravedere qualcosa da quinto prima dell’infortunio. Si cercherà di riportare in granata Obrador ed entrerà nelle rotazioni Cacciamani. Da valutare un possibile impiego sulla corsia di Njie, jolly da valutare e con diverse richieste di prestito. Nuovi innesti non mancheranno, ma il numero è l’importanza dei rinforzi dipenderanno dalle valutazioni di Abate sui giocatori già in rosa. Sullo sfondo centrocampo e attacco, reparti che andranno solo rifiniti. Non una priorità, almeno per il momento.