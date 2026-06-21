“Simeone è un punto fermo del Toro”, titola nell’edizione odierna il Corriere Torino. “Il Toro cambia guida tecnica, affidandosi ad Abate, ma non ha alcuna intenzione di cambiare bomber”. Il River Plate ha alzato l’offerta a 10 milioni, trovando però il muro della società granata e virando così su Beltran. “Attorno a lui, Abate immagina di costruire la squadra che verrà”, con il Cholito che potrà giocare da unica punta nel 3-4-2-1 o insieme a un partner nel 3-5-2. Ci sarà Zapata e, come si legge, il Toro “non ha alcuna intenzione di svendere Adams, seguito da diversi club inglesi e italiani”. Lo scozzese, ora ai Mondiali, è stato impiegato per 71 minuti come riferimento offensivo contro il Marocco, senza però incidere. Occhi, nelle prossime notti, su Marcus Pedersen e Nikola Vlasic.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Corriere Torino.