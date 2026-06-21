"Toro croato: anche Jakic" è l'apertura di Tuttosport nelle pagine dedicate al Torino. Il Toro avrebbe messo nel mirino il 29enne Kristijan Jakic, mediano di proprietà dell’Augsburg, con cui ha un contratto fino al 2028. Il suo valore di mercato si attesta intorno ai 6 milioni. "Un mastino della mediana. Un elemento alla Gattuso, tanto per intenderci. Un centrocampista innanzitutto di rottura, apprezzato non solo per la grinta e la ferocia agonistica, ma anche per l’intelligenza tattica. E l’eclettismo", si legge. "Petrachi ha effettuato più di un sondaggio anche con gli agenti di Jakic, per comprenderne la disponibilità al trasferimento e le principali condizioni economiche. E i segnali ricevuti sono stati di apertura".

Compagno di Vlasic in nazionale, anch’egli impegnato ai Mondiali, così come Martin Erlic e Dominik Livakovic, giocatori sui quali Petrachi ha già messo gli occhi, Jakic rientra nella logica di una rivoluzione del centrocampo: solo Gineitis e Casadei sono sicuri di restare. Ma il Torino agirà anche in difesa. "Da Tonoli a Giorgini, difensori per Abate". Il Toro segue da tempo il difensore della Juve Stabia, già allenato dal nuovo tecnico granata. Si attende il riassestamento dirigenziale del club campano per far partire le negoziazioni. "Le stesse che il Toro ha avviato nelle ultime ore col Modena per un altro dei migliori difensori del torneo cadetto: quel Daniel Tonoli che nell’ultima stagione si è messo in mostra come uno dei principali specialisti nel gioco aereo", si legge a proposito del difensore sul quale è forte anche il Genoa. "Tonoli (che costa sui 5 milioni) potrebbe non escludere Giorgini", anche perché gli addii potrebbero essere numerosi in quel reparto, da Marianucci a Maripan fino a Ebosse, sul cui riscatto si continua a riflettere.

"Adams, il Venezia offre troppo poco". I lagunari sono alla ricerca di un attaccante e mettono sul piatto "tra i 4 e i 4,5 milioni. Troppo poco per il club granata, che valuta lo scozzese almeno il doppio e punta alla plusvalenza (nel 2024 lo prese a parametro zero). Da vedersi, poi, se il Ché (nel caso più intrigato dal possibile ritorno in Premier) accetterebbe di lasciare il Toro per i neopromossi veneziani". In ogni caso, "privarsi di Adams significherebbe indebolirsi, a meno di un vero rinforzo al suo posto (non gratis, però)...". Infine, la storia di Miriam, 13enne di Salerno, che si è presentata all’esame di terza media con una tesi sul Grande Torino.

Maggiori dettagli nell’edizione odierna di Tuttosport.