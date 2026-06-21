Lo dissi di D'Aversa dopo il pareggio in rimonta con l'Inter: il "suo" breve, ma intenso Toro avrebbe meritato un entusiasmo diverso. Se il nome di D'Aversa non aveva scaldato i cuori di nessuno al suo arrivo ed era stato accettato di buon grado solo perché finalmente ci si era sbarazzati di Baroni, l'impatto del tecnico ex Parma ed Empoli è stato fin sorprendente, portando la squadra ad una salvezza anticipata che ad un certo punto non sembrava così scontata e, soprattutto, per quegli sprazzi di quasi "vero" Toro che, come sottolineai con rammarico, avrebbero meritato un contesto ben diverso da quello creato dal sacrosanto sciopero del tifo organizzato dalla Maratona e dai TH. Purtroppo i rapporti ormai alla frutta tra tifosi e presidente hanno inquinato il clima anche attorno a staff tecnico e giocatori, rendendo meno appagante la gioia per alcune belle prestazioni viste nell'ultima parte di campionato.

In questo era stato bravo Vanoli nella sua esperienza in granata a catalizzare l'amore dei tifosi sul suo progetto tecnico, sui valori in linea con la storia granata che egli aveva proposto sin dai primi giorni (sorprendentemente quasi come se il tecnico, quest'anno alla Viola, ne fosse sempre stato parte): il suo inizio di campionato veemente e positivo al di là di ogni più rosea aspettativa aveva infatti ringalluzzito tutto l'ambiente creando un atteggiamento dei tifosi molto protettivo verso tecnico e squadra e molto critico verso presidente e dirigenza sfociato poi nella Marcia dei Ventimila del 4 maggio del 2025.

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Sulla scia di questi due ultimi casi, mi spiace oggi dover constatare che l'idea di avere un tecnico giovane e sfrontato come Abate non porterà da subito quell'entusiasmo che, con le giuste condizioni e la giusta credibilità societaria, si sarebbe immediatamente creato. Abate, sebbene non abbia ancora cominciato, pagherà sicuramente il fio dell'ostinatezza di Cairo a non aver mai voluto fare le cose in un certo modo fino ad arrivare al punto di non ritorno nei confronti della tifoseria: da un lato è vero che ha accettato la proposta del Torino sapendo a cosa andava incontro, dall'altro mi spiace perché faticherà più del giusto a trovare il giusto feeling con la piazza. Sono però convinto di una cosa: se l'Abate mister ha lo stesso approccio dell'Abate calciatore (che noi conosciamo bene per quell'anno di militanza in granata) le sue caratteristiche saranno subito apprezzate da tutti.

Se poi sarà anche in grado di generare un "effetto Vanoli" con un buon inizio di campionato, sebbene anche il calendario gli remi pesantemente contro, e saprà proporre un Toro aggressivo, ma attento dietro, sfrontato e veloce in attacco quanto feroce e determinato in difesa, allora potrebbe riuscire nell'impresa di accendere un certo entusiasmo nonostante la contestazione a Cairo. Anche il modo in cui saprà lanciare i giovani tipo Alessio Cacciamani potrebbe toccare corde a cui il tifoso del Toro è molto sensibile. Insomma, se per ora, e il sondaggio di Toro News lo testimonia, con gran parte dei lettori che non intende abbonarsi fintanto che non cambierà chi tiene in mano le redini della società, l'effetto Abate non c'è stato, sono fiducioso che sul piano puramente di campo il neo mister farà di tutto per non deludere alla sua prima esperienza su di una panchina di A. Nonostante la partenza ad handicap causata proprio dal suo datore di lavoro...

ALESSANDRO COSTANTINO - Da tempo opinionista di Toro News, do voce al tifoso della porta accanto che c’è in ognuno di noi. Laureato in Economia, scrivere è sempre stata la mia passione anche se non è mai diventato il mio lavoro. Tifoso del Toro fino al midollo, ottimista ad oltranza, nella vita meglio un tackle di un colpo di tacco. Motto: non è finita finché non è finita.