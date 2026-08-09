1 di 7 Prossima scheda 1 di 7

Top 5

Questa Primavera sta crescendo bene. E anche qualcuno della società granata che normalmente segue la prima squadra a microfoni spenti si è detto colpito dalla completezza e dalla preparazione della formazione di Baldini. La Primavera del Torino si è aggiudicata il quarto Memorial Mamma e Papà Cairo consecutivo e, nonostante sia solo calcio d'agosto, come di consueto emergono alcune riflessioni. Come emergono alcuni profili: vediamo nelle prossime pagine i cinque giocatori che si sono distinti maggiormente tra le fila dei granata. Ecco la top five (con l'aggiunta di due bonus).

1 di 7 Prossima scheda 1 di 7