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LA TOP 5 DI AVELLINO-TORINO

La vittoria nel Memorial Sandro Criscitiello non rappresenta soltanto un trofeo estivo da mettere in bacheca, ma offre una mappa chiarissima del nuovo percorso tecnico intrapreso dal Torino targato Ignazio Abate. In un calcio di preparazione dove spesso la condizione fisica ancora approssimativa rischia di sporcare le trame di gioco, la sfida contro l’Avellino ha mandato segnali significativi: l'ossatura giovanile della rosa sta rispondendo presente e con personalità alle uscite estive. Tra conferme rispetto all’ultima prestazione contro il Burnley e protagonisti capaci di fare la differenza sia nei novanta minuti che nella lotteria finale dei rigori, analizziamo i cinque profili che si sono distinti maggiormente sul campo del Partenio-Lombardi.

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