Nella Scozia del CT Clarke sono due i giocatori ad essersi messi in mostra: il portiere Gunn e il terzino Tierney
Cosa resta dell’esperienza in granata di Baroni? (VIDEO)
Scozia
Una Scozia che sogna il passaggio del turno: si tratterebbe di un traguardo di grande prestigio per la squadra di Clarke. Gli scozzesi infatti non hanno mai superato la prima fase del torneo. La sconfitta contro il Marocco complica la qualificazione, ma non la compromette. L'Armata dei Tartan si giocherà tutto contro il Brasile nell'ultima gara e può ancora puntare al passaggio come migliore terza. Nel match contro i Leoni dell'Atlante sono due i giocatori che si sono messi in mostra: il portiere Angus Gunn e l'esterno Kieran Tierney del Celtic.
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