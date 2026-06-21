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Scozia

CHARLOTTE, USA - JUNE 10: Che Adams during a Scotland Men's National Team training session ahead of the 2026 FIFA World Cup at Atrium Health Training Ground, on June 10, 2026, in Charlotte, North Carolina. (Photo by Craig Williamson/SNS Group via Getty Images)

Una Scozia che sogna il passaggio del turno: si tratterebbe di un traguardo di grande prestigio per la squadra di Clarke. Gli scozzesi infatti non hanno mai superato la prima fase del torneo. La sconfitta contro il Marocco complica la qualificazione, ma non la compromette. L'Armata dei Tartan si giocherà tutto contro il Brasile nell'ultima gara e può ancora puntare al passaggio come migliore terza. Nel match contro i Leoni dell'Atlante sono due i giocatori che si sono messi in mostra: il portiere Angus Gunn e l'esterno Kieran Tierney del Celtic.

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