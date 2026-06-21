“Il Toro blinda Simeone e il River va su Beltran. Adams vale 10 milioni”, scrive La Stampa nelle pagine torinesi. “Il River Plate si allontana, ma l'attacco resta un rebus. Se il primo obiettivo in questa fase del mercato era resistere all'assalto nei confronti di Giovanni Simeone, si può dire che il Toro abbia superato la prova”. L’offerta da 10 milioni dei Millionarios è stata ritenuta troppo bassa e i granata costruiranno attorno al Cholito un Toro giovane, mentre gli argentini hanno virato su Lucas Beltran. Ma “le avances potrebbero essere solo all’inizio in un mercato che ufficialmente deve ancora cominciare”. La permanenza di Simeone si lega anche a quella di Adams. “Se non sarà uno a dire addio, probabilmente toccherà all’altro”. Lo scozzese è uno dei pochi giocatori in grado di garantire una plusvalenza e i 4-5 milioni offerti dal Venezia non bastano. “Il Toro gli ha offerto il prolungamento del contratto, ma lui punta a tornare in Inghilterra”.