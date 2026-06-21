L'ultima stagione del Torino è stata caratterizzata da un miglioramento della media punti nell'ultima fase e questo è stato anche merito del cambio di allenatore con Roberto D'Aversa che ha condotto la squadra a una salvezza non scontata. Ci sono però dei dati che sono molto chiari e che fanno capire quali siano le principali mancanze della squadra dal punto di vista tecnico e tattico, ovvero quegli aspetti su cui servirà crescere fin da subito affinché il Toro possa puntare a una Serie A migliore e con un rendimento più costante.

Clicca qui per aggiungere Toro News alle tue fonti preferite

Il rendimento in casa è cresciuto con D'Aversa

Il Toro ha avuto la seconda peggior difesa: Abate deve intervenire

Il campionato 2025/26 del Torino si è concluso con un rendimento in casa accettabile per quelli che sono i valori della rosa. I granata si trovano infatti al decimo posto con 28 punti raccolti nelle 19 gare disputate tra le mura amiche. Questo dato è però ampiamente più roseo grazie alla cura D'Aversa di fine stagione. Il tecnico abruzzese non ha infatti mai perso nelle sei partite che ha giocato in Piemonte, raccogliendo in tutto quattro vittore e due pareggi (pur sfidando avversarie di livello come Lazio, Inter e Juventus). Facendo un confronto con la classifica globale (che tiene conto quindi di tutte e 38 le giornate) il Torino ha guadagnato un punto rispetto alla Serie A 2024/25. In quest'ultima annata con Paoloin panchina sono infatti arrivati 44 punti contro i 45 totali della gestione- D'Aversa. Anche in questo caso il Toro si trova a metà classifica. Non si tratta però di un aspetto che possa far gioire perché sono comunque bottini sempre inferiori rispetto al triennio di Ivan(50, 53 e 53 lunghezze) e quindi è un dato in flessione e il nuovo tecnico Abate dovrà lavorarci.Un altro aspetto su cui Ignaziodovrà fare di tutto per mettere mano e dare una svolta alla sua squadra è quello relativo alla fase difensiva. Il Toro ha avuto infatti il secondo peggior numero di reti incassati (63) del campionato italiano 2025/26, solamente il Pisa ha fatto peggio con i suoi 71 gol subiti. Per prendere meno gol servirà quindi un'organizzazione difensiva più efficace e. Per farlo, Abate sarà chiamato a prendere decisioni su quali siano i giocatori migliori per il suo reparto arretrato. Con la Juve Stabia ha subito 45 gol in 38 turni del suo primo campionato da allenatore in Serie B, un dato che lo posiziona al sesto posto della graduatoria delle migliori difese del torneo cadetto. La fiducia e le capacità del tecnico campano sembrano quindi esserci ma servirà lavorare fin da subito a luglio con delle idee chiare per evitare di cambiare parecchie volte il piano tattico come accaduto dodici mesi fa.