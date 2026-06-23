Dal Senegal al Senegal. Un curioso filo rosso lega gli ultimi due gol segnati da un calciatore del Torino in una fase finale dei Mondiali. Nel 2026 è stato Marcus Pedersen a lasciare il segno contro il Senegal, interrompendo un digiuno che durava da ben otto anni. Prima di lui, l'ultimo granata ad andare a segno nella competizione è stato infatti M'Baye Niang nel 2018, curiosamente indossando proprio la maglia del Senegal.

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Pedersen, esordio da sogno

Per Marcus Pedersen il debutto ai Mondiali non poteva essere più dolce. Il terzino norvegese ha firmato la rete dell'1-0 nella sfida contro il Senegal da subentrato, aprendo la strada a un successo fondamentale per la sua nazionale. La Norvegia si è poi imposta per 3-2 grazie alla doppietta del solito Erling Haaland, conquistando tre punti pesantissimi nella corsa alla qualificazione, avvicinando i norvegesi ai sedicesimi di finale, anche se resta ancora un ostacolo di primissimo livello da affrontare. Nella prossima giornata del girone ci sarà infatti la sfida contro la Francia, decisiva per stabilire chi chiuderà il raggruppamento al primo posto.

Otto anni dopo il gol di Niang ai Mondiali

Per ritrovare un gol mondiale di un giocatore del Torino bisogna tornare al 2018. In quell'occasione fu M'Baye Niang a trascinare il Senegal nella gara contro la Polonia di Robert Lewandowski e Kamil Glik. L'attaccante, allora in forza ai granata, disputò un torneo da assoluto protagonista, partendo titolare in tutte le gare della sua nazionale. Ed era una nazionale che vantava giocatori del calibro di Mané, Keita Baldé e Gueye, e anche l'ex portiere granata Alfred Gomis. Il gol arrivò approfittando di un grave errore della difesa polacca, intercettando un retropassaggio diretto verso la propria porta, Niang saltò poi il portiere Wojciech Szczęsny e appoggiò il pallone in rete a porta vuota. Oggi, a distanza di otto anni da quella rete, Niang è tornato sul mercato da svincolato. L'attaccante franco-senegalese ha infatti risolto proprio in queste ore il suo contratto con il Gençlerbirligi, dopo una stagione chiusa con 6 gol e 2 assist in 27 presenze complessive. Ora è quindi libero di accordarsi con qualsiasi club. Da Niang a Pedersen, dal Senegal al Senegal: otto anni di attesa che riportano il Torino tra le firme della Coppa del Mondo.