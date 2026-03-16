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tor italia granata Convince Mullen in Irlanda, Walukiewicz in difficoltà contro Cambiaghi

ITALIA GRANATA

Convince Mullen in Irlanda, Walukiewicz in difficoltà contro Cambiaghi

Convince Mullen in Irlanda, Walukiewicz in difficoltà contro Cambiaghi - immagine 1
Si rivede Dell'Aquila, in cadetteria scampoli per Dalla Vecchia e Silva
Alberto Giulini Vicedirettore 

Torna il consueto appuntamento del lunedì con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri.

SERIE A - ESTERO

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WALUKIEWICZ (Sassuolo): Il Sassuolo cade 1-0 nel derby col Bologna. Walukiewicz, 90' da terzino destro, fatica contro gli strappi di Cambiaghi (VOTO: 5.5).

SECK (Partizan Belgrado): Il Partiza passa 2-1 contro il Tsc, 90' per Seck (VOTO: 6).

MULLEN (Bohemians): Altra vittoria (1-0 contro il Galway) e primo posto in campionato per i Bohemians. Per Mullen 90' di buon livello (VOTO: 6.5)

SERIE B

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CACCIAMANI (Juve Stabia): Finisce 1-1 tra Juve Stabia e Carrarese, Cacciamani assente per squalifica.

CIAMMAGLICHELLA (Juve Stabia): Solo panchina per Ciammaglichella, poco considerato da Abate.

DALLA VECCHIA (Entella): L'Entella cade 2-1 contro l'Avellino, Dalla Vecchia in campo dal 79' (VOTO: NG).

DELLAVALLE (Modena): Solo panchina per Dellavalle nel 3-0 rifilato allo Spezia.

DEMBELE (Mantova): Il Mantova pareggia 2-2 a Empoli, solo panchina per Dembele

BIANAY-BALCOT (Mantova): Ancora assente per infortunio Bianay-Balcot.

PELLEGRI (Empoli): Stagione finita per l'operazione al crociato.

SILVA (Padova): Il Catanzaro passa 3-1 sul campo del Padova, Silva in campo dal 68' (VOTO: 6).

SERIE C

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ANTOLINI (Pergolettese): Solo panchina per Antolini nella sconfitta contro l'Arzignano.

DELL'AQUILA (Pontedera): Il Guidonia passa 1-0 sul campo del Pontedera, maglia da titolare e 58' per Dell'Aquila (VOTO: 6).

DI MARCO (Ravenna): Il Ravenna pareggia 2-2 sul campo della Torres, Di Marco ancora indisponibile.

PADULA (Campobasso): Il Campobasso espugna San Benedetto, Padula in campo dal 73' (VOTO: NG).

RAUTI (Vicenza): Vicenza in campo nel posticipo del lunedì contro l'Inter U23.

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