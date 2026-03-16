Torna il consueto appuntamento del lunedì con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri.
ITALIA GRANATA
Convince Mullen in Irlanda, Walukiewicz in difficoltà contro Cambiaghi
SERIE A - ESTERO—
WALUKIEWICZ (Sassuolo): Il Sassuolo cade 1-0 nel derby col Bologna. Walukiewicz, 90' da terzino destro, fatica contro gli strappi di Cambiaghi (VOTO: 5.5).
SECK (Partizan Belgrado): Il Partiza passa 2-1 contro il Tsc, 90' per Seck (VOTO: 6).
MULLEN (Bohemians): Altra vittoria (1-0 contro il Galway) e primo posto in campionato per i Bohemians. Per Mullen 90' di buon livello (VOTO: 6.5)
SERIE B
CACCIAMANI (Juve Stabia): Finisce 1-1 tra Juve Stabia e Carrarese, Cacciamani assente per squalifica.
CIAMMAGLICHELLA (Juve Stabia): Solo panchina per Ciammaglichella, poco considerato da Abate.
DALLA VECCHIA (Entella): L'Entella cade 2-1 contro l'Avellino, Dalla Vecchia in campo dal 79' (VOTO: NG).
DELLAVALLE (Modena): Solo panchina per Dellavalle nel 3-0 rifilato allo Spezia.
DEMBELE (Mantova): Il Mantova pareggia 2-2 a Empoli, solo panchina per Dembele
BIANAY-BALCOT (Mantova): Ancora assente per infortunio Bianay-Balcot.
PELLEGRI (Empoli): Stagione finita per l'operazione al crociato.
SILVA (Padova): Il Catanzaro passa 3-1 sul campo del Padova, Silva in campo dal 68' (VOTO: 6).
SERIE C
ANTOLINI (Pergolettese): Solo panchina per Antolini nella sconfitta contro l'Arzignano.
DELL'AQUILA (Pontedera): Il Guidonia passa 1-0 sul campo del Pontedera, maglia da titolare e 58' per Dell'Aquila (VOTO: 6).
DI MARCO (Ravenna): Il Ravenna pareggia 2-2 sul campo della Torres, Di Marco ancora indisponibile.
PADULA (Campobasso): Il Campobasso espugna San Benedetto, Padula in campo dal 73' (VOTO: NG).
RAUTI (Vicenza): Vicenza in campo nel posticipo del lunedì contro l'Inter U23.
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