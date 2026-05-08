Walukiewicz atteso a Torino da ex di giornata

Alberto Giulini
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Culto: “Ma tranquillo, ci pensa Mazzola!” (VIDEO)

Torna il consueto appuntamento con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri. In Serie C entrano nel vivo i playoff, la B si prepara invece all'ultima giornata di campionato.

Italy U21 v North Macedonia U21 - UEFA Under21 EURO Qualifier

SERIE A - ESTERO

WALUKIEWICZ (Sassuolo): Il Sassuolo fa visita al Toro, Walukiewicz si appresta a sfidare i granata da ex.

SECK (Partizan Belgrado): Partizan in campo sabato contro l'Ofk Belgrado, Seck sarà titolare.

MULLEN (Bohemians): Bohamians ospiti del Dundalk, Mullen verso una maglia da titolare.

SERIE B

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CACCIAMANI (Juve Stabia): Juve Stabia già certa dei playoff e in campo a Bolzano contro il Sudtirol, Cacciamani verso la conferma sulla sinistra, se prevarrà la linea di confermare tutti i titolari in campo.

CIAMMAGLICHELLA (Juve Stabia): Panchina in vista per Ciammaglichella, mai considerato da Abate

DALLA VECCHIA (Entella): L'Entella si gioca la salvezza diretta contro la Carrarese, Dalla Vecchia verso la panchina iniziale.

DELLAVALLE (Modena): Il Modena, già certo di un posto ai playoff, farà visita all'Avellino. Dellavalle in ballottaggio per una maglia in difesa.

DEMBELE (Mantova): Il Mantova già salvo sarà ospite del Frosinone, che spera di festeggiare la promozione in A. Dembele dovrebbe trovare spazio da braccetto di destra.

BIANAY-BALCOT (Mantova): Ancora fuori per infortunio.

PELLEGRI (Empoli): Stagione finita per l'operazione al crociato.

SILVA (Padova): Padova già salvo ospite del Cesena, Silva si candida per partire dall'inizio.

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