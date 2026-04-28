Un assist di classe per il gol che ha riaperto la contesa e non solo. Contro l'Inter Emirhan Ilkhan ha dimostrato ancora una volta di essere un giocatore importantissimo per il centrocampo granata. Le giocate e le geometrie del giovane turco, che ha saputo reinventarsi da regista, sono quasi imprescindibili per il Toro in fase di costruzione. È netta ed evidente la differenza tra le partite con il giovane turco in campo e quelle in cui prima Baroni e poi D'Aversa hanno impiegato altri giocatori.

Le alternative in regia non convincono

Gara di qualità, ora il rinnovo

A inizio stagione la scelta è spesso ricaduta su Asllani, giocatore che ha faticato a lasciare il segno. Il mercato di gennaio ha portato in dote Prati, altro giocatore che - fino a questo momento - non è riuscito a incidere. Il centrocampista arrivato dal Cagliari non è riuscito a rubare l'occhio, dimostrandosi sì ordinato ma al tempo troppo scolastico in fase di impostazione. Ha portato tanta fisicità ma ben poca qualità in fase di impostazione la coppia di corazzieri Gineitis-Casadei. Contro l'Inter, ancora una volta, è stato chiaro quanto l'impiego di Ilkhan alzi il tasso tecnico in mezzo al campo.Il pallone servito a Simeone per il momentaneo 1-2, con un tunnel d'esterno, è solo un assaggio delle qualità del giovane turco. Già nel primo tempo il numero sei granata aveva trovato un pallone illuminante per il Cholito, che ha tentato l'aggancio in acrobazia. Ora che sta ritrovando continuità in allenamento, dopo piccoli acciacchi e fastidi, Ilkhan si prepara dunque a un finale di campionato da protagonista. Il campo ha dimostrato che in cabina di regia è per distacco la migliore possibilità a disposizione di D'Aversa. E sullo sfondo c'è il rinnovo: il contratto del giocatore scuola Besiktas scadrà a fine giugno, il Toro eserciterà l'opzione per prolungarlo fino al termine della prossima stagione.